معرض دمشق الدولي يستعد للانطلاق بقوة هذا العام

تستعد دمشق لإطلاق الدورة 60 من معرض دمشق الدولي في شهر سبتمبر/ أيلول القادم، والتي تعتبر الدورة الثانية بعد توقف المعرض لمدة 5 سنوات بعد انطلاق الأحداث في عام 2011 ثم ليعاود دوراته العام الماضي، وسط توقعات بمشاركة دولية واسعة وحضور شعبي كبير كما حصل في دورة 2017.

وبحسب "سانا"، تشهد أروقة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية استعداداتً للدورة القادمة من معرض دمشق الدولي المقرر إطلاقها في السادس من أيلول القادم ولغاية ال 15 منه.

© Photo / Fedaa Shahin ليبيا تستعد للمشاركة في فعاليات معرض دمشق الدولي 2018

واعتبر مدير المؤسسة فارس كرتلي أن الدورة الـ60 من المعرض ستكون متميزة بكل معنى الكلمة من حيث عدد الدول المشاركة والشركات والقطاعات الموجودة ونوعية المعروضات والعدد المتوقع للزوار بالإضافة لحجم المساحة المشغولة.

وأوضح كرتلي أن الاستعدادات الحالية تنطوي على الجانب البنيوي الخاص بتهيئة مدينة المعارض وعلى الجانب التسويقي من جهة أخرى، وأكد أن عدد الدول المثبتة مشاركتها وصل إلى 17 دولة حتى الآن ومن المتوقع وصوله إلى 50 دولة عبر مشاركات رسمية أو وكلاء ومشاركات تجارية.

كما نوه كرتلي إلى أن هناك مراسلات مع عدد من الدول والشركات والاتحادات التي أبدت رغبتها بالمشاركة لكنها بانتظار الإجراءات الإدارية والتنفيذية لتثبيت أجنحتها، مضيفاً أن المؤسسة راسلت أيضاً في إطار التسويق مؤسسات المعارض في الدول الصديقة مثل هيئة المعارض العراقية واتحاد المعارض في السودان وليبيا وايران وغيرها من الدول.

وتوقع المسؤول السوري أن الدورة القادمة من المعرض ستشهد أعداداً كبيرة من الزوار نتيجة لتحسن الأوضاع الأمنية في البلاد.

وتتوزع القطاعات في الأجنحة وفق أربعة قطاعات نسيجية وكيميائية وهندسية وغذائية حيث تم تخصيص جناحين من الأجنحة الدولية الكبيرة لهذا الهدف كما يتم العمل على إنشاء صالة مسبقة الصنع بمساحة 5 آلاف متر مربع في المساحة الخارجية وسيتم الاعلان عنها لاستدراج العروض الأفضل لها.

أما ما يخص البرامج والأنشطة المرافقة لدورات المعرض فتعمل المؤسسة على إعداد الخطة المتعلقة بإقامة المهرجان الفني على المسرح المكشوف وسيتم استقدام مجموعة من النجوم السوريين والعرب من الصف الاول لإقامة حفلات على طول أيام المعرض باستثناء يوم الافتتاح.