وزير الداخلية الإيطالي يزور ليبيا

وقال مصدر بالمكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية لوكالة "سبوتنيك": "سيصل وزير الداخلية الإيطالي الاثنين 25 يونيو/حزيران إلى العاصمة الليبية طرابلس".
وفي سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية الليبية، أنها نجحت في فك الحصار عن الحسابات المصرفية التابعة للسفارة الليبية في العاصمة الإيطالية روما.
وأكد مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية لحكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد عمر الأربد في وقت سابق، أن وزارة الخارجية لحكومة الوفاق الوطني الليبية نجحت في فك الحصار عن الحسابات المصرفية للسفارة الليبية بالعاصمة روما.
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