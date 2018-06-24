وزير الداخلية الإيطالي يزور ليبيا

صرح مصدر دبلوماسي ليبي يوم الأحد، أن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفني، سوف يصل يوم الاثنين، إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مصدر بالمكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية لوكالة "سبوتنيك": "سيصل وزير الداخلية الإيطالي الاثنين 25 يونيو/حزيران إلى العاصمة الليبية طرابلس".

© REUTERS / Ismail Zitouny تزامنا مع خطة تحرك إيطالية... الناتو يعرض المساعدة في ليبيا

وأضاف المصدر "سيكون اجتماع وزير الداخلية الإيطالي مع السيد أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي"، متابعا "من المتوقع مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية ومحاربة الجريمة المنظمة".

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية الليبية، أنها نجحت في فك الحصار عن الحسابات المصرفية التابعة للسفارة الليبية في العاصمة الإيطالية روما.

وأكد مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية لحكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد عمر الأربد في وقت سابق، أن وزارة الخارجية لحكومة الوفاق الوطني الليبية نجحت في فك الحصار عن الحسابات المصرفية للسفارة الليبية بالعاصمة روما.