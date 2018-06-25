الجيش اليمني يؤمن محيط مطار الحديدة ويتوغل باتجاه طريق الكورنيش

أحكمت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف، سيطرتها على محيط مطار الحديدة الدولي غرب اليمن وتوغلت في مناطق بمدينة الحديدة، إثر معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن ركن العمليات في اللواء الثاني عمالقة العقيد أحمد علي الجحيلي "أن قوات الجيش الوطني التابعة لألوية العمالقة والمقاومة التهامية تمكنت اليوم الاثنين 25 يونيو/حزيران، من تأمين محيط مطار الحديدة من الجهات الشرقية والجنوبية والغربية وجزء لا بأس به من الجهة الشمالية".

وأشار الجحيلي إلى أن"المليشيا الحوثية الانقلابية تحاول وبشكل مستمر قطع طريق الإمداد من جهة الجاح وبقربها جهة الفازة وتقوم بالهجوم على هاتين المنطقتين، ولكن أبطال الجيش الوطني أفشلوا جميع محاولات المليشيا الانقلابية وتم أسر عدد من عناصرها بعد كمين محكم نفذه الأبطال".

© AP Photo / Hani Mohammed الجيش اليمني يفاجئ "أنصار الله" بعد عملية استخباراتية... ماذا ينتشر على حدود الحديدة

مؤكداً أن "معركة تحرير ما تبقى من محافظة الحديدة مستمرة، وأن الجيش الوطني تمكن من التوغل باتجاه كيلو 16 وطريق الكورنيش".

مضيفاً بأن "التقدم محدود بسبب الألغام وبعض كمائن المليشيا الخارجين من الأنفاق المحفورة سابقاً، واستخدامها المواطنين كدروع بشرية وقامت بالتمركز في منازلهم، وهو الأمر الآخر الذي تحرص فيه قوات الجيش الوطني على سلامة المدنيين".

لافتاً إلى أن "المليشيا الحوثية الانقلابية تعيش حالة من التقهقر والانهيار بعد أن أصبحت جميع خطوط إمداداتها شبه معطلة بسبب تمشيط طيران التحالف العربي والاباتشي، واستهداف أية تحركات للمليشيا، وأن هناك انشقاقات وخلافات بين قيادات المليشيا الانقلابية وكل طرف يحمل الآخر مسؤولية فقدانها للمطار".

في الأثناء، أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" "بأن مدفعية مسلحي أنصار الله قصفت تجمعات للتحالف وقوات الرئيس هادي في منطقة الجاح الأسفل بمديرية بيت الفقية جنوب الحديدة، ما أسفر عن قتلى وجرحى وإعطاب آليتين".

وأضاف "أن كميناً نصبه أنصار الله لآلية لقوات هادي شمال مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، أدى إلى إعطاب آلية تحمل معدل رشاش ومقتل طاقمها".

مشيراً إلى أن "طيران التحالف شن 8 غارات على مديرية الدريهمي، 5 منها استهدفت قرية اللاوية، وقصف بـ 3 غارات الخط العام في المديرية".