تسجيل
02:58 26 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

    بعد لقاء محمد بن سلمان وكوشنر... السعودية تكشف موقفها من حل القضية الفلسطينية

    © REUTERS / Hamad I Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلنت المملكة العربية السعودية موقفها من القضية الفلسطينية و"إنهاء النزاع العربي- الإسرائيلي".

    وأكدت المملكة في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة "الحالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" التمسك بالسلام على أساس حل الدولتین وفقا للمرجعيات الدولیة ومبادرة السلام العربیة"، وأن ذلك "یعد خیارا استراتیجیا لإیجاد حل شامل وعادل للقضیة الفلسطینیة وإنھاء النزاع العربي — الإسرائیلي"، حسب وكالة الأنباء السعودية.

    الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة بالفعاليات والمسيرات
    © AP Photo / Adel Hana
    أبو يوسف: هدف زيارة كوشنر لإسرائيل تمرير "صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية
    وقال خالد منزلاوى، مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة، إن الشعب الفلسطيني "عانى أمدا طويلا من احتلال جائر، وسياسات قمع تعسفية وعنصرية، وتوغل استيطاني غير شرعي".

    وأضاف أن السعودية تقدم "جميع سبل الدعم للشعب الفلسطیني الشقیق، وكان آخر ماقدمته المملكة مبلغ 50 ملیون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین خلال القمة العربیة التاسعة والعشرین (قمة القدس) التي عقدت استراتیجیا لإیجاد حل شامل وعادل للقضیة الفلسطینیة، في مدینة الظھران".

    ودعت المملكة الدول الأعضاء بمجلس الأمن بعدم الاعتراف بأي تغییرات تجریھا إسرائیل على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967.

    يأتى هذا عقب انتهاء زيارة جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث التقى الأربعاء 20 يونيو/حزيران، مع ولى العهد السعودي محمد بن سلمان، وتناقشا حول زيادة التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية في الملف الفلسطيني الإسرائيلي.

    جاريد كوشنر
    © AP Photo / Susan Walsh
    محلل سياسي: تصريحات "كوشنر" مؤشر على اقتراب "صفقة القرن" رسميا
    وتباحث الطرفان الأمريكي والسعودي حول إدخال الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة، وجهود الإدارة الأمريكية لإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

    وأعرب كوشنر عن تفاؤله بإتمام سلام يمكن للفلسطينيين أن يتعايشوا فيه جنبا إلى جنب مع الإسرائيليين.

    وكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الثلاثاء، 19 يونيو/حزيران، أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، التقى بكوشنر  في العاصمة، عمان، في جولة مكوكية لصهر الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط، لبحث الصيغة النهائية لخطة السلام الأمريكية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، والتي أعد وجهز لها كوشنر، كما التقى كوشنر بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

    انظر أيضا:

    أبو يوسف: هدف زيارة كوشنر لإسرائيل تمرير "صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية
    محلل سياسي: تصريحات "كوشنر" مؤشر على اقتراب "صفقة القرن" رسميا
    ماذا طلب القادة العرب من كوشنر... وهل تطرح "صفقة القرن" لاستفتاء شعبي
    هل تمهد زيارة كوشنر للشرق الأوسط لإعلان ما يعرف بـ"صفقة القرن"
    كوشنر وغرينبلات يلتقيان نتنياهو ... ماذا عن القدس ودولة فلسطين
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليوم, أخبار إسرائيل, أخبار السعودية, صفقة القرن, الحكومة السعودية, مجلس الأمن, محمد بن سلمان, جاريد كوشنر, عباس, السعودية, إسرائيل, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    سفيرة النوايا الحسنة و الممثلة أنجلينا جولي في مدينة الموصل العراقية
    أجمل الصور التي التقطت خلال أسبوع
    سفارة الإكوادور - جوليان أسانج
    حان وقت المغادرة
    من أين أنت، أيها المشجع؟ كأس العالم 2018
    من أين أنت، أيها المشجع
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك