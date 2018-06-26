بعد لقاء محمد بن سلمان وكوشنر... السعودية تكشف موقفها من حل القضية الفلسطينية

أعلنت المملكة العربية السعودية موقفها من القضية الفلسطينية و"إنهاء النزاع العربي- الإسرائيلي".

وأكدت المملكة في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة "الحالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" التمسك بالسلام على أساس حل الدولتین وفقا للمرجعيات الدولیة ومبادرة السلام العربیة"، وأن ذلك "یعد خیارا استراتیجیا لإیجاد حل شامل وعادل للقضیة الفلسطینیة وإنھاء النزاع العربي — الإسرائیلي"، حسب وكالة الأنباء السعودية.

© AP Photo / Adel Hana أبو يوسف: هدف زيارة كوشنر لإسرائيل تمرير "صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية

وقال خالد منزلاوى، مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة، إن الشعب الفلسطيني "عانى أمدا طويلا من احتلال جائر، وسياسات قمع تعسفية وعنصرية، وتوغل استيطاني غير شرعي".

وأضاف أن السعودية تقدم "جميع سبل الدعم للشعب الفلسطیني الشقیق، وكان آخر ماقدمته المملكة مبلغ 50 ملیون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین خلال القمة العربیة التاسعة والعشرین (قمة القدس) التي عقدت استراتیجیا لإیجاد حل شامل وعادل للقضیة الفلسطینیة، في مدینة الظھران".

ودعت المملكة الدول الأعضاء بمجلس الأمن بعدم الاعتراف بأي تغییرات تجریھا إسرائیل على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967.

يأتى هذا عقب انتهاء زيارة جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث التقى الأربعاء 20 يونيو/حزيران، مع ولى العهد السعودي محمد بن سلمان، وتناقشا حول زيادة التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية في الملف الفلسطيني الإسرائيلي.

وتباحث الطرفان الأمريكي والسعودي حول إدخال الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة، وجهود الإدارة الأمريكية لإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأعرب كوشنر عن تفاؤله بإتمام سلام يمكن للفلسطينيين أن يتعايشوا فيه جنبا إلى جنب مع الإسرائيليين.

وكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الثلاثاء، 19 يونيو/حزيران، أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، التقى بكوشنر في العاصمة، عمان، في جولة مكوكية لصهر الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط، لبحث الصيغة النهائية لخطة السلام الأمريكية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، والتي أعد وجهز لها كوشنر، كما التقى كوشنر بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.