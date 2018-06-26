تركيا تمتدح السودان وتقدم له تعهدات جديدة

وامتدح السفير التركي مواقف السودان تجاه تركيا، موضحا أن السودان كان من أوائل البلدان التى هنأت الرئيس أردوغان بفوزه بفترة رئاسية جديدة، حسب وكالة الأنباء السودانية.
هنأ الرئيس السوداني عمر البشير نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بفوزه بالانتخابات الرئاسية، التي جرت الأحد 24 يونيو/حزيران.
وأجرى الرئيس البشير اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهنأه بفوزه الكبير في الانتخابات، متمنيا له التوفيق في المرحلة القادمة وللشعب التركي المزيد من الازدهار والنمو".
وأكد سفير دولة تركيا في وقت سابق أن الرئيس التركي أصدر توجيهات بالاهتمام الكبير بالعلاقات السودانية التركية.
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