تركيا تمتدح السودان وتقدم له تعهدات جديدة

قال السفير التركي بالسودان، عرفان نذير أوغلو، إن العلاقات بين بلاده والخرطوم "متينة في المجالات المختلفة".

وامتدح السفير التركي مواقف السودان تجاه تركيا، موضحا أن السودان كان من أوائل البلدان التى هنأت الرئيس أردوغان بفوزه بفترة رئاسية جديدة، حسب وكالة الأنباء السودانية.

© AFP 2018 / ZACHARIAS ABUBEKER رئيس جنوب السودان يصل إلى الخرطوم للمباحثات مع زعيم المعارضة

وتعهد أوغلو خلال استقباله وفدا من الاتحاد الوطنى للشباب السوداني "بعقد شراكات في المجالات الثقافية والتعليمية لتطوير العلاقة بين البلدين".

هنأ الرئيس السوداني عمر البشير نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بفوزه بالانتخابات الرئاسية، التي جرت الأحد 24 يونيو/حزيران.

وأجرى الرئيس البشير اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهنأه بفوزه الكبير في الانتخابات، متمنيا له التوفيق في المرحلة القادمة وللشعب التركي المزيد من الازدهار والنمو".

وأكد سفير دولة تركيا في وقت سابق أن الرئيس التركي أصدر توجيهات بالاهتمام الكبير بالعلاقات السودانية التركية.