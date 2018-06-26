الجيش السوري يبدأ عملية قطع خطوط إمداد الإرهابيين باتجاه الحدود الأردنية

بدأت وحدات من الجيش السوري العمل على قطع طرق وخطوط إمداد الإرهابيين بين منطقة طريق السد ودرعا البلد باتجاه الحدود الأردنية.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy الجيش السوري يستعيد الجزء الأكبر من منطقة اللجاة وقريتين في ريف درعا

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن الجيش السوري بدأ عملية التمهيد الناري أمام تقدم الوحدات العسكرية في القطاع الجنوبي الشرقي من مدينة درعا باتجاه منشآت الصوامع.

وبينت أن وحدات من الجيش تعمل على قطع طرق وخطوط إمداد الإرهابيين بين منطقة طريق السد ودرعا البلد باتجاه الحدود الأردنية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن مصدر عسكري عن استعادة السيطرة على بلدتي بصر الحرير ومليحة العطش في ريف درعا الشمالي الشرقي وتكبيد إرهابيي "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا) خسائر فادحة.

وأفاد مصدر لوكالة "سانا" بأن وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة والرديفة واصلت عملياتها العسكرية في دك أوكار وتجمعات إرهابيي "النصرة" المنتشرين إلى الشرق من مدينة إزرع وبسطت سيطرتها على بلدتي بصر الحرير ومليحة العطش أحد أبرز معاقل إرهابيي التنظيم التكفيري بالريف الشرقي.