"أنصار الله" تكشف موقفها من مراقبة الأمم المتحدة لـ"ميناء الحديدة"

قالت جماعة "أنصار الله" في اليمن إنها لا تقف ضد منظمة الأمم المتحدة في تنفيذ دورها الرقابي على ميناء الحديدة.

موسكو — سبوتنيك. وأكد عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، ضيف الله الشامي، في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، 26 يونيو/ حزيران، أن "حركته لا تقف ضد منظمة الأمم المتحدة في تنفيذ دورها الرقابي على ميناء الحديدة"، لكنه شدد على أن السيطرة على الميناء ليس من مهام هذه المنظمة.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH "أنصار الله" تطالب بطاولة مفاوضات حقيقية تؤكد على الحل السياسي

وقال الشامي، في رده على دعوة الأمم المتحدة للإشراف على ميناء الحديدة: "نحن لسنا ضد الأمم المتحدة، نحن نقول عليها أن تقوم بدورها الموكل إليها، الأمم المتحدة ليس من مهامها وليس من اختصاصها أن تتولى السيطرة على أي شيء".

وتابع القيادي الحوثي: أن "من مهام الأمم المتحدة دور إشرافي ورقابي، هذا موجود في مواثيق الأمم المتحدة وفي المعاهدات الدولية".

ورفض الشامي فصل ملف الحديدة عن ملف اليمن ككل في المفاوضات قائلا: "لم تكن الحديدة منفردة عن أي منطقة من مناطق اليمن، المناطق التي تشتعل فيها المعارك، ومحاولة فصل الحديدة والحديث عن وضع خطة خاصة بالحديدة أمر غير صحيح".