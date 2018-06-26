"أنصار الله" تكشف موقفها من مراقبة الأمم المتحدة لـ"ميناء الحديدة"

موسكو — سبوتنيك. وأكد عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، ضيف الله الشامي، في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، 26 يونيو/ حزيران، أن "حركته لا تقف ضد منظمة الأمم المتحدة في تنفيذ دورها الرقابي على ميناء الحديدة"، لكنه شدد على أن السيطرة على الميناء ليس من مهام هذه المنظمة.
وتابع القيادي الحوثي: أن "من مهام الأمم المتحدة دور إشرافي ورقابي، هذا موجود في مواثيق الأمم المتحدة وفي المعاهدات الدولية".
ورفض الشامي فصل ملف الحديدة عن ملف اليمن ككل في المفاوضات قائلا: "لم تكن الحديدة منفردة عن أي منطقة من مناطق اليمن، المناطق التي تشتعل فيها المعارك، ومحاولة فصل الحديدة والحديث عن وضع خطة خاصة بالحديدة أمر غير صحيح".
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