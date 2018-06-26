قرار حاسم من الجزائر بشأن المقترح الأوروبي لاستقبال المهاجرين

رفضت الحكومة الجزائرية، اليوم الثلاثاء 26 يونيو/حزيران مشروعا مقدما من الاتحاد الأوروبي يتعلق بإنشاء مراكز للمهاجرين في بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط، بما فيها الجزائر.

وحسب ما نشره موقع "TSA عربي" الجزائري، فإن رفض الجزائر جاء لاعتبارها أنها ليست معنية بتلك المقترحات المتعلقة بالاستعانة بجهات خارجية لإدارة حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية.

© AP Photo / Uncredited استسلام ثلاثة من عناصر القاعدة للجيش جنوبي الجزائر

وتابه الموقع، أنه من المستحيل إنشاء تلك المراكز في الجزائر، مشددا — حسب مصدر له في الحكومة الجزائرية — على أنه حتى النقاش في الموضوع مرفوض.

وكان وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، قد روج أمس الاثنين 25 يونيو، لفكرة مشروع مراكز استقبال المهاجرين في البلاد على الحدود الليبية خلال زيارة إلى ليبيا، قائلا: "سندعم بالاتفاق المتبادل مع السلطات الليبية، إنشاء مراكز الاستقبال وتحديد هوية (المهاجرين) في جنوب ليبيا، على حدودها الخارجية".

وأكد الوزير الإيطالي أن إيطاليا تمنع الهجرة، دون تحديد الدول التي يجب أن يتم فيها إنشاء تلك المراكز.