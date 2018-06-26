تنظيم "النصرة" ينتحر في جنوب سوريا والجيش يدمر مفخخاتهم وآلياتهم بمضادات الدبابات

قامت المجموعات الإرهابية بزعامة "جبهة النصرة" بشن عدد من العمليات الهجومية الانتحارية بالعربات المفخخة على نقاط تمركز الجيش العربي السوري على الأطراف الغربية والشرقية لمدينة درعا جنوبي سوريا.

أكد مصدر عسكري سوري أن المجموعات الإرهابية بزعامة " جبهة النصرة " (المحظور في روسيا) تواصل زعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب السوري، ومنع الوصول بالمصالحات المحلية إلى التطبيق الفعلي عبر شن عدد من العمليات الهجومية الانتحارية بالعربات المفخخة على نقاط تمركز الجيش العربي السوري على الأطراف الغربية والشرقية لمدينة درعا.

وأكد المصدر لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن وحدات من الجيش السوري تصدت للهجمات الإرهابية بوسائط مضاد الدبابات "م/ د" وقامت بتدميرها بمن فيها.

وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش قامت على الفور بهجوم مضاد على مواقع "جبهة النصرة" وتمكنت من تكبيدها خسائر كبيرة عبر تدمير أكثر من 10 سيارات دفع رباعي مزودة برشاشات ثقيلة ومدافع مضادة للطائرات.