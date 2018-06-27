محافظ درعا: تخصيص ثلاثة معابر لخروج المدنيين من أرياف درعا

دمشق — سبوتنيك. وقال محافظ درعا: "تم افتتاح ثلاثة معابر لخروج المدنيين من أرياف درعا والمعابر الثلاثة استقبلت عددا من الخارجين".
وأشار المحافظ إلى أنه "تم تجهيز مركز إقامة مؤقتة للمدنيين الخارجين من المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية المسلحة".
وقال مدير عمليات الشرق الأدنى والأوسط في "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، روبرت مارديني في بيان صحفي بوقت سابق من اليوم:"نحن تلقينا تقارير حول الناس الفارين مع تحول الخطوط الأمامية، وطلبنا من أطراف النزاع والدول المجاورة تسهيل وصولهم إلى مكان آمن وتقديم الخدمات الأساسية، وضمان الرعاية الطبية للحفاظ على الحياة".
وأكد مدير عمليات الشرق الأدنى والأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه "يجب أن يكون لدى المدنيين خيار الهروب من العنف والحصول على اللجوء والحماية".
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