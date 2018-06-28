أميرة سعودية تعلن رغبتها في تغيير نظام ولاية الرجل على المرأة

أعلنت الأميرة السعودية ريما بنت بندر، وكيل الهيئة العامة الرياضية للتخطيط والتطوير، رغبتها في إحداث تغييرات في نظام ولاية الرجل على المرأة.

ونقلت صحيفة (عكاظ) السعودية، عن الأميرة ريما بنت بندر ما قالته في لقاء تلفزيوني لشبكة (سي إن إن) الأمريكية أن "المرأة السعودية اليوم لا تحتاج إلى إذن من الرجل للعمل أو القيادة أو الدراسة".

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ولفتت بنت بندر إلى أن ثمة مناقشات تجري بين النساء في أروقة الحكومة ومجلس الشورى حول نظام الولاية، لكنها لا تعرف إطارا زمنيا محددا يمكن البت خلاله في هذا الأمر، لكنها أكدت على كل حال إحداث هذا التغيير في المستقبل القريب.

وكانت الأميرة ریما بنت بندر قد صرحت في وقت سابق بأن السماح للمرأة بقيادة السيارة، إحدى حقوقها، مضيفة: "البقية تأتي".

وأضافت أن السعودیة تعكف على معالجة القضایا الأعمق المتعلقة بحقوق المرأة، بعد السماح لها بقیادة السيارة، ودخول الملاعب الریاضیة، بحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية، يوم الجمعة 2 مارس/آذار.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأميرة ريما ذكرت ذلك خلال اجتماع بالمجلس الأطلسي في واشنطن، مشيرة إلى أن كل ما تم السماح به لیس كل حقوق المرأة السعودیة.