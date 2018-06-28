500 ألف سعودية يستفدن من قرار للملك سلمان

وقالت سيدة الأعمال، عبير البلوشي، إن القرار يساهم في توفير 50 ألف وظيفة للمرأة سنويا، ما يعني توظيف 500 ألف امرأة خلال 10 سنوات، حسيب صحيفة المدينة السعودية.
وأضافت البلوشي: " الأرقام الرسمیة تؤكد أن نسبة النساء السعودیات المشاركات في سوق العمل لا تتجاوز الـ 22 في المئة، وقد ركزت رؤیة 2030 على زیادة ھذه النسبة لتصل إلى 30%".
500 ألف وظيفة للسعوديات.. حصاد قيادة المرأة في 10 سنواتhttps://t.co/EEIynERmY1#وظائف #قيادة_المرأة_للسيارة #المرأة_السعودية #السعودية— صحيفة المدينة (@Almadinanews) June 28, 2018
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وأشارت سيدة أعمال أخرى هي إيمان فيصل إلى أن المرأة السعودية كانت تقود السيارات خارج المملكة.
وأكدت أن "كل امرأة تعیش في ھذا الوطن أن تقود سیارة وشاحنة ودراجة ناریة… بل وتعمل مثل الرجل سائق تكسب رزقھا، مثلما باتت المرأة شریكا أساسیا في التنمیة والبناء في منظومة الاقتصاد الوطني".
وبدأت المرأة السعودية قيادة السيارات، اليوم الأحد 24 يونيو/حزيران، تنفيذا لقرار اتخذه الملك سلمان العام الماضي، يسمح للمرأة بقيادة السيارة، وإصدار الرخص لها.
واااااااو حرااااام تركب مع سواق ولكن ذحين عادي تركب رجال؟؟؟؟ وت ذا هيل عزيزتي السعوديه https://t.co/o6vyQttiTR— ًًًًً🍫. (@i_bqb) June 28, 2018
وقالت هيئة النقل السعودية إنه يحق للسعوديات العمل في شركات النقل دون تحديد جنس العميل.
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