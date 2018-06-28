500 ألف سعودية يستفدن من قرار للملك سلمان

وقالت سيدة الأعمال، عبير البلوشي، إن القرار يساهم في توفير 50 ألف وظيفة للمرأة سنويا، ما يعني توظيف 500 ألف امرأة خلال 10 سنوات، حسيب صحيفة المدينة السعودية.

وأضافت البلوشي: " الأرقام الرسمیة تؤكد أن نسبة النساء السعودیات المشاركات في سوق العمل لا تتجاوز الـ 22 في المئة، وقد ركزت رؤیة 2030 على زیادة ھذه النسبة لتصل إلى 30%".

وأشارت سيدة أعمال أخرى هي إيمان فيصل إلى أن المرأة السعودية كانت تقود السيارات خارج المملكة.

وأكدت أن "كل امرأة تعیش في ھذا الوطن أن تقود سیارة وشاحنة ودراجة ناریة… بل وتعمل مثل الرجل سائق تكسب رزقھا، مثلما باتت المرأة شریكا أساسیا في التنمیة والبناء في منظومة الاقتصاد الوطني".