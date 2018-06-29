في اجتماع بالجمعية البرلمانية الآسيوية... ماذا فعل وفد الإمارات تجاه نظيره الإيراني

وطالبت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطنى الاتحادي إيران بالتوقف عن "التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتصويب سياساتها بشأن استخدام الطاقة النووية، للتناسب مع المعايير الدولة"، حسب صحيفة البيان الإماراتية.

© AFP 2018 / ADEM ALTAN تركيا: لن نقطع علاقاتنا التجارية مع إيران بأمر آخرين

وعرقلت الإمارات ، اعتماد مقترحات تقدم بها الوفد الإيراني، خلال مناقشة الجنة لمشروع قرار يتعلق بسوق الطاقة في آسيا.

وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية، أنها اقترحت إدراج بنود بمشروع قرار يقضي بعدم التدخل الإيراني في شؤون الدول و"فرض عقوبات على إيران عند استخدامها للطاقة النووية في أغراض غير سلمية، وأنه على إيران التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وحسب الشعبة البرلمانية فقد تم شطب مقترحات إيرانية بالتعاون والتنسيق مع وفود شقيقة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.