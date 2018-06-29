الحكومة اليمنية: لهذا السبب اتخذنا قرار المواجهة العسكرية

أكدت الحكومة اليمنية أنها اضطرت لاتخاذ قرار المواجهة العسكرية لاستعادة محافظة الحديدة غرب اليمن، من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله"، بعد تعنتهم ورفضهم الجهود الدبلوماسية ومبادرات إيقاف الحرب وإحلال السلام.

القاهرة — سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، أكد وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، في مؤتمر صحفي نظمته وزارة حقوق الإنسان يوم الجمعة 29 يونيو/ حزيران، على هامش انعقاد الدورة الـ 38 لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، أن "قرار الحكومة اليمنية وبمساندة قوات التحالف لدعم الشرعية بالمضي قدماً بمواجهة الميلشيا عسكريا جاء بعد أن استنفدت الحكومة كافة السبل لإقناعها بتسليم الميناء، لإنقاذ أبناء الحديدة من جورها وتعسفها وإغاثة المدنيين هناك وضمان أمن الملاحة والممرات الدولية".

© AFP 2018 / Patrick BAZ حسن نصر الله يكشف عن "فضيحة" عسكرية للتحالف في اليمن

وأشار وزير حقوق الإنسان اليمني إلى "أن بقاء ميناء الحديدة بيد الميلشيا الانقلابية لتلقي الأسلحة والصواريخ عبره يعد خطرا كبيرا على أمن واستقرار اليمن والمنطقة وتهديدا للملاحة الدولية".

وأكد "حرص الحكومة اليمنية على مراعاة ضمان تجنب المدنيين وعدم الإضرار بهم واستمرار وصول المساعدات الإغاثية لهم وتوفير الملاذ الآمن لمن ينزح".

ودعا "ميلشيا الحوثي إلى الكف عن استخدام المدنيين كدروع بشرية والسماح لهم بحرية النزوح".

وطالب الوزير عسكر "كافة المنظمات الإنسانية إلى تحمل مسؤوليتها الإخلافية والإنسانية تجاه ما يعانيه أبناء الحديدة".

وشدد على "الحرص الكبير على احترام القانون الدولي الإنساني".

وعبر عن "تقدير الحكومة اليمنية لكل من يسهم في تقديم العون والمساعدة الإغاثية للشعب اليمني عامة والحديدة خاصة".

كما ثمن "المبادرات الإنسانية التي أعلن عنها مركز الملك سلمان للإغاثة وجمعية الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة سكان الحديدة".