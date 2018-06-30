خبير سوري: فتح طريق دمشق - الأردن خلال ساعات

وأضاف الأصفري في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "كل 48 ساعة يعطي الجيش السوري مهلة 8 ساعات، لتسوية الأوضاع وإتمام المصالحات".
وتحدث الخبير السوري عن تفاجئ الجميع بانهيار الجماعات المسلحة في درعا،"في 6 ساعات فقط تم تحرير55 قرية في جنوب شرق درعا".
وأشار الأصفري إلى أن الجيش العربي السوري سيصل خلال بضع ساعات قادمة إلى معبر "نصيب".
وكشف أنه في حالة سيطرة الجيش السوري على معبر "نصيب" سيتم فتح خط دمشق/الأردن، بعد ساعات، وسيعاد تفعيله بعد أيام قليلة لتنشيط الحركة التجارية بين سوريا والأردن.
وكان مسلحو بلدات عديدة في ريف درعا قد سلموا أسلحتهم للجيش السوري، بحسب ما نقته وكالة الأنباء السورية "سانا"، وانضمامهم إلى المصالحات.
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