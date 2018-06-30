خبير سوري: فتح طريق دمشق - الأردن خلال ساعات

قال الدكتور علاء الأصفري، الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، اليوم السبت 30 يونيو/حزيران، إن المعارك في مدينة درعا مستمرة بالتوازي مع جهود كبيرة للمصالحة في هذه المنطقة.

وأضاف الأصفري في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "كل 48 ساعة يعطي الجيش السوري مهلة 8 ساعات، لتسوية الأوضاع وإتمام المصالحات".

© Sputnik . Mikhail Voskresensky مسلحو بلدتي داعل والغارية الشرقية يسلمون أسلحتهم للجيش السوري

وتابع "تم تحرير ريف درعا الشرقي بشكل كامل من الإرهابيين، وأمس أعلنت 6 قرى ترحيبها بالجيش السوري وتريد المصالحة، ولكن المشكلة تكمن في تواجد 21 فصيل إرهابي في درعا، فضلا عن أن جبهة النصرة دائما تصر على القتال حتى النهاية".

وتحدث الخبير السوري عن تفاجئ الجميع بانهيار الجماعات المسلحة في درعا،"في 6 ساعات فقط تم تحرير55 قرية في جنوب شرق درعا".

وأشار الأصفري إلى أن الجيش العربي السوري سيصل خلال بضع ساعات قادمة إلى معبر "نصيب".

وكشف أنه في حالة سيطرة الجيش السوري على معبر "نصيب" سيتم فتح خط دمشق/الأردن، بعد ساعات، وسيعاد تفعيله بعد أيام قليلة لتنشيط الحركة التجارية بين سوريا والأردن.

وكان مسلحو بلدات عديدة في ريف درعا قد سلموا أسلحتهم للجيش السوري، بحسب ما نقته وكالة الأنباء السورية "سانا"، وانضمامهم إلى المصالحات.