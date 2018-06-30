الجولة الثالثة من المواجهات... وثائق قطرية في وجه الإمارات

قال فريق الادعاء القطري أمام محكمة العدل الدولية إنه من الصعب أن "يزعم أحد أن هذه المحكمة ليست مسؤولة عن نظر قضيتها ضد الإمارات".

وفند الفريق القطري "بالوثائق والحجج الدامغة" ردودا على "مزاعم الإمارات" حول قطر في الجلسة الثالثة والأخيرة أمام محكمة العدل الدولية، حسب صحيفة الوطن القطرية.

© REUTERS / YURI GRIPAS عقب تحركات دول المقاطعة... وزير الخارجية القطري يجتمع بأعضاء الكونغرس في واشنطن

وأكدت كاترين أميرفا، عضو الفريق القطري، أن "الحقوق التي تطالب بها دولة قطر هي حقوق أصيلة".

وأوضح الفريق القطري أن الإمارات وإجراءاتها في الخامس من يونيو 2017 كان له أثر "منعي وطرد القطريين وحظرهم من العودة إلى أراضيها".

واعتبرت قطر أن "هذه الإجراءات لها تأثير على حقوق القطريين في الحصول على عناية طبية وتعليم وإدارة ممتلكاتهم التي قطعت عنهم كنتيجة لهذه الإجراءات الإماراتية"

وأضافت أميرفا أنه من غير المسموح التمييز بين المواطن وغير المواطن بما في ذلك التمييز على أساس الأصول الوطنية، وذلك حول مزاعم قطر بالتمييز العنصري ضد مواطنيها في الإمارات.

وأشار فريق الادعاء إلى أن الإمارات "ألحقت الضرر بشريحة كبيرة من القطريين، وإننا نعتبر هذه الاجراءات متواصلة ومستمرة ضد القطريين".

وقال فريق الادعاء إن إعلان سياسات الخامس من يونيو 2017 يبين إعطاء القطريين مهلة لمغادرة البلاد وهو "طرد جماعي".

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وقالت الإمارات أن ادعاءات قطر لا أساس لها من الصحة، وتعد "جزءا من محاولاتها المستمرة لصرف الانتباه عن دعمها الإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف وتدخلها في شؤون دول آخرى ذات سيادة"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية

وعبرت الإمارات عن امتثالها امتثالا كاملا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وقال سعيد علي النويس سفير الدولة لدى المملكة الهولندية، إن بلاده ترفض تماما مزاعم قطر التي لم تقدم أي أدلة موثوقة لإثبات أي من ادعاءاتها.

وبدأت دولة قطر بدأت في يونيو/حزيران الجاري، اتخاذ إجراءات ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، بسبب ما سمته الدوحة "انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان" ضدها.

وأعنلت محكمة العدل الدولية عن عقد جلسات استماع علنية في القضية المرفوعة من قطر ضد الإمارات.

كما قررت دول المقاطعة رفع قضية مجالها الجوي السيادي، والمحركة ضد قطر، والتي نظرت فيها منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، إلى محكمة العدل الدولية.