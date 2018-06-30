الجيش الأردني يرسل مساعدات إلى السوريين المتضررين في الداخل السوري

بدأ الجيش الأردني إرسال قوافل مساعدات إلى السوريين المتضررين في الداخل السوري جراء الأوضاع القائمة حاليا هناك.

© REUTERS / SANA مع تطور المعارك في درعا السورية... الجيش الإسرائيلي يتأهب في الجولان

عمان — سبوتنيك . بدأ الجيش الأردني اليوم السبت في إرسال قوافل مساعدات إنسانية إلى السوريين المتضررين جراء الأوضاع في الداخل السوري.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" تصريح وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية جمانة غنيمات، أن "القوات المسلّحة الأردنية — الجيش العربي، بدأت بإرسال قوافل مساعدات إنسانية إلى الأشقاء السوريين المتضررين جراء الأوضاع في الداخل السوري".

وفي السياق ذاته، نفذت وحدات من الجيش السوري ضربات نوعية ضد تجمعات وخطوط إمداد للتنظيمات الإرهابية في محيط الجمرك القديم وريف درعا الشمالي الشرقي وذلك في إطار عملياتها لإنهاء الوجود الإرهابي فيها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن السهول المحيطة بمنطقة الجمرك القديم التي ينتشر فيها إرهابيو "النصرة"، تعتبر أهم طرق وخطوط الإمداد الرئيسية لهم في "درعا البلد" القادمة من الريف الشرقي والحدود الأردنية وبوابات لعبور الإرهابيين من وإلى الأردن.

وأوضحت غنيمات أن "هذه الخطوة تأتي انسجاما مع موقف الأردن الداعي إلى إعانة السوريين، وتعزيز قدرتهم على تحمل الأوضاع الإنسانيّة الصعبة التي يمرون بها، وتمكينهم من تحمل الأعباء المعيشية داخل أراضيهم".

وشددت على "ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الأوضاع في الجنوب السوري، وأن يكثف مساعيه لإعانة الأشقاء السوريين، وإيجاد حل سياسي يضمن استعادة الأمن والاستقرار في سوريا".

وكان الأردن قد اكد من خلال العاهل الأردني ورئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية في وقت سابق أن الأردن قد بلغ طاقته الاستيعابية من اللاجئين السوريين.