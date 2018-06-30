3 رسائل إماراتية إلى دولة أفريقية

بعثت الإمارات بـ3 رسائل إلى إحدى الدول الأفريقية، وذلك أمس الجمعة 29 يونيو/حزيران.

وأرسل خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات برقية تهنئة إلى الرئيس داني فور، رئيس جمهورية سيشل بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وبعث محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء الإماراتي، وكذلك محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برسائل مماثلة إلى الرئيس داني فور.