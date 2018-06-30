3 رسائل إماراتية إلى دولة أفريقية

وأرسل خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات برقية تهنئة إلى الرئيس داني فور، رئيس جمهورية سيشل بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.
#رئيس_الدولة ونائبه و #محمد_بن_زايد يهنئون رئيس سيشل بيوم الاستقلال#علوم_الدار pic.twitter.com/yBslJnGd8O— علوم الدار (@oloumaldar) June 29, 2018
وبعث محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء الإماراتي، وكذلك محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برسائل مماثلة إلى الرئيس داني فور.
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