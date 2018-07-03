ارتفاع عدد وفيات العراقيين إثر حادث في إيران

أفادت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء 3 يوليو/تموز، بارتفاع عدد الوفيات العراقيين في حادث حافلة في إيران.

وصرح الناطق باسم الخارجية العراقية، أحمد محجوب، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، اليوم، بارتفاع عدد الوفيات في حادثة الحافلة في إيران إلى 7 عراقيين.

وأضاف محجوب بأن عدد المصابين إثر الحادث بلغ 13 مصابا ما زالوا في المستشفى.

© Sputnik . AKINTUNDE AKINLEYE مصرع وإصابة 24 سائحا عراقيا في حادث سير بإيران

وأكمل: "خمسة من المصابين خرجوا من المستشفى بعد تعافيهم"، منوها إلى أن عدد ركاب الحافلة، يبلغ 29 شخصا من بينهم 4 إيرانيين، و25 عراقيا معظمهم من أهالي محافظة بابل، وسط البلاد.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، قال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد محجوب، في بيان تلقينا نسخة منه، صباح اليوم:

"إن وزير الخارجية إبراهيم الجعفري‏ وجه ‏سفارة جمهورية العراق في العاصمة الإيرانية، طهران، ‏بمتابعة أوضاع المواطنين العراقيين من أهالي محافظة بابل، الذين تعرضت ‏الحافلة، التي تقلهم إلى حادث سير بين مدينتي مشهد وأصفهان، ما أدى إلى وفاة 5 منهم وإصابة الآخرين".

وأضاف محجوب أن من بين المصابين، بعض الحالات الخطرة، وهم الآن في مستشفى سبزاور الإيراني، منوها إلى أن عدد الركاب يبلغ 29 شخصا.

وعبّر محجوب عن خالص العزاء والمواساة من الخارجية العراقية إلى ذوي الضحايا، الذين سقطوا إثر الحادث، مشيرا بقوله: "إن سفارتنا تعمل وباستنفار كامل لكادرها لنقل جثامين المتوفين ومتابعة أوضاع المصابين الصحية".

والجدير بالذكر، أن العديد من العراقيين يتوجهون إلى المدن الإيرانية للسياحة الدينية، وللعلاج والترفيه، مع بدء ارتفاع حرارة الصيف، التي بدأت بلهيبها من اليوم الثلاثاء، إذ يتوقع أن تقترب الحرارة من الخمسين درجة.