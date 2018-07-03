الدفاع المدني في أبوظبي يعلن رفع جاهزيته وتعزيز التدابير الاحترازية

أعلن الدفاع المدني في إمارة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، عن رفع جاهزية الفرق الميدانية وتعزيز التدابير الاحترازية، لتفادي مخاطر الحرائق، وخاصة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، داعيا الجمهور إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة العامة خلال هذه الفترة.

القاهرة- سبوتنيك. وقال مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي العميد محمد الكتبي، إنه تم إعداد خطط خاصة مع موسم الصيف، لرفع جهازية الفرق الميدانية على مستوى الأفراد والآليات، تركز على تقليل زمن سرعة الاستجابة للحوادث وتعزيز التدابير الاحترازية لتفادي مخاطر الحرائق؛ فضلا عن تنفيذ الحملات التفتيشية للوقوف على إجراءات الوقاية والسلامة في المنشآت الصناعي، كما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

© AFP 2018 / Karim Sahib القوات اليمنية: أبو ظبي لم تعد آمنة بعد اليوم

وأكد المسؤول الإماراتي ضرورة التزام أصحاب المنازل والمحال التجارية بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الوقائية من الحرائق واعتماد المواد الكهربائية والأسلاك ذات الجودة والكفاءة العالية لتوصيل الكهرباء إلى الأجهزة الكهربائية المنزلية، وتوفير الطفايات اليدوية وبطانية الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، وتركيب كواشف للدخان داخل المنازل، تفاديا لوقوع الحوادث الكارثية.

وحث العميد الكتبي أصحاب المنازل والمطاعم على ضرورة التأكد من توفر مستلزمات السلامة الخاصة بمواقد الطبخ، وفحص أنابيب توصيل الغاز، وعدم ترك الأسطوانات معرضة لأشعة الشمس المباشرة، وفحص الشبكات الكهربائية المكشوفة، وإجراء الصيانة الدورية للمعدات والأجهزة المنزلية.

وناشد المسؤول الإماراتي الأسر المغادرة لقضاء الاجازة الصيفية خارج الدولة، بضرورة التأكد من فصل التيار الكهربائي بالكامل عن المنزل، وعدم ترك أية أجهزة كهربائية في حالة التشغيل، إضافة إلى إحكام إغلاق أسطوانات الغاز وإبعادها عن مصادر أشعة الشمس المباشرة.

يشار إلى أن الإمارات ومعظم دول الخليج الأخرى وجوارها، تشهد خلال أشهر الصيف درجات حرارة مرتفعة جدا تقترب من الـ 50 درجة مئوية في فترة الظهيرة.