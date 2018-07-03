الدفاع المدني في أبوظبي يعلن رفع جاهزيته وتعزيز التدابير الاحترازية

القاهرة- سبوتنيك. وقال مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي العميد محمد الكتبي، إنه تم إعداد خطط خاصة مع موسم الصيف، لرفع جهازية الفرق الميدانية على مستوى الأفراد والآليات، تركز على تقليل زمن سرعة الاستجابة للحوادث وتعزيز التدابير الاحترازية لتفادي مخاطر الحرائق؛ فضلا عن تنفيذ الحملات التفتيشية للوقوف على إجراءات الوقاية والسلامة في المنشآت الصناعي، كما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وحث العميد الكتبي أصحاب المنازل والمطاعم على ضرورة التأكد من توفر مستلزمات السلامة الخاصة بمواقد الطبخ، وفحص أنابيب توصيل الغاز، وعدم ترك الأسطوانات معرضة لأشعة الشمس المباشرة، وفحص الشبكات الكهربائية المكشوفة، وإجراء الصيانة الدورية للمعدات والأجهزة المنزلية.
وناشد المسؤول الإماراتي الأسر المغادرة لقضاء الاجازة الصيفية خارج الدولة، بضرورة التأكد من فصل التيار الكهربائي بالكامل عن المنزل، وعدم ترك أية أجهزة كهربائية في حالة التشغيل، إضافة إلى إحكام إغلاق أسطوانات الغاز وإبعادها عن مصادر أشعة الشمس المباشرة.
يشار إلى أن الإمارات ومعظم دول الخليج الأخرى وجوارها، تشهد خلال أشهر الصيف درجات حرارة مرتفعة جدا تقترب من الـ 50 درجة مئوية في فترة الظهيرة.
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