السعودية: إصابة طفل بصاروخ حوثي على جازان

أعلن الدفاع المدني السعودي عن سقوط صاروخ أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمنية، على محافظة العارضة بمنطقة جازان، أصيب على إثره طفل يبلغ من العمر 5 سنوات.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية المقدم يحيى عبدالله القحطاني، إن "فرق الدفاع المدني باشرت، مساء اليوم الثلاثاء، سقوط صاروخ كاتيوشا أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة العارضة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

© AP Photo / Hani Mohammed صاروخ باليستي من "أنصار الله" على تجمعات للتحالف العربي وقوات هادي

وأضاف أنه نتج عن سقوط الصاروخ إصابة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، تم نقله إلى المستشفى، موضحا أن الجهات المعنية باشرت تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وكانت القوة الصاروخية التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، كشفت عن تفاصيل جديدة بشأن تطوير القدرات الصاروخية ورفع مستوى فاعليتها في الميدان.

وقالت القوة الصاروخية التابعة للجماعة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنه "في إطار تطوير القدرات الصاروخية ورفع مستوى فعاليتها في الميدان، نزيح بعون الله وتوفيقه عن منصات إطلاق صواريخ باليستية تحت أرضية وما يعنيه ذلك من توسيع خيارات الصاروخية وعملياتها المستمرة والمتصاعدة".

وأضاف البيان أن "ما يردده العدو عن تدمير منصات الصواريخ الباليستية لا يعكس إلا إفلاسا وتخبطا أمام كل هذه الإنجازات المستمرة".

وتابع البيان: "على التحالف إدراك أن كل منصات الصواريخ الباليستية بعيدة جدا من أن تنالها طائراته، التي لا يجيد بها إلا ارتكاب المجازر وقتل النساء والأطفال وتدمير مؤسسات الدولة ومصالح الشعب".

وقال ناطق الجيش اليمني المتحالف مع الجماعة، العميد الركن شرف لقمان، إن "المنصات تحت الأرضية التي أزاحت القوة الصاروخية الستار عليها اليوم، هي إحدى المفاجآت التي وعدت بها القوة الصاروخية، وهذا إنجاز يمثل انطلاقا وتحديا جديدا لبناء بنية تحتية صاروخية عصية على الاستهداف، وأنها ستتبعها خطوات أكبر وأكثر في هذا المجال"، وفقا لقناة "المسيرة".

وتعلن "أنصار الله"، بين وقت وآخر، إطلاق صواريخ باليستية تستهدف ومواقع مدنية وعسكرية ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 26 مارس/آذار 2015 دعما للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله".

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.