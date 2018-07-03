عشرات الإرهابيين في الجزائر بين قتيل ومعتقل أو مستسلم منذ بداية 2018

كشفت حصيلة رسمية نشرتها وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات الجيش الشعبي الوطني تمكنت من إبعاد 117 إرهابيا عن النشاط الإرهابي بين القضاء عليهم أو اعتقالهم أو الاستسلام طواعية.

© Sputnik . Twitter/alqabas إرهابي يسلم نفسه للسلطات جنوب الجزائر

الجزائر — سبوتنيك . وأشارت الدفاع الجزائرية في تلك الحصيلة الرسمية إلى استرجاع كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة خلال النصف الأول من السنة الجارية 2018.

وأفادت حصيلة الجيش في محاربة الإرهاب بأنه "تم القضاء على 20 إرهابيا في عمليات عسكرية متفرقة نفذها الجيش بين شهري كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو الماضيين".

وألقى الجيش القبض على ثمانية إرهابيين آخرين، وعثر على جثث ثلاثة إرهابيين قضوا في الجبال.

وكشفت الحصيلة عن "استسلام 66 إرهابيا وعائلة تتكون من 10 أفراد، وتوقيف 57 داعما للجماعات الإرهابية من عناصر شبكات تنشط في مجال دعم وتموين المجموعات الإرهابية".