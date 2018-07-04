زيارة لم تتم منذ 9 سنوات... أمير الكويت يقوم بها للمرة الثانية

يبدأ أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، زيارة رسمية إلى دولة الصين، وذلك يوم السبت 7 يوليو/تموز.

وتعد هذه الزيارة الثانية لأمير الكويت إلى الصين، بعد زيارته السابقة لها عام 2009، حينما ذهب إلى بكين لمدة يومين للاتفاق حول مصفاة تكرير بترول، حسب وكالة الأنباء الكويتية.

سمو أمير البلاد الشيخ #صباح_الأحمد يقوم بزيارة رسمية إلى الصين السبت هي الثانية منذ توليه مقاليد الحكم#الكويت pic.twitter.com/RhQsEXV66g — وكالة النوخذة للأنباء (@alNokhzaQ8) July 4, 2018

وزار الأمير الكويتي الصين مرتين، قبل هذا حين كان يتولى منصب وزير الخارجية في عام 1991 و2004.

ويسافر الأمير الكويتي إلى الصين بصحبة وفد رفيع المستوى للقاء الرئيس الصيني، شي جين بينغ.