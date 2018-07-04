رسائل إمارتية إلى ترامب

وأرسل رئيس الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، برسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهنئته بعيد الاستقلال الأمريكي، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وبعث نائب رئيس الدولة وحاكم دبي، محمد بن راشد برسالة أيضا إلى الرئيس ترامب.
رئيس #الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون «#ترامب» بعيد استقلال أمريكا #محمد_بن_زايد #استقلال_امريكا— صوت الدار (@AldarVoice) July 4, 2018
تفاصيل الخبر:https://t.co/4DLJwMkZPJ pic.twitter.com/HDfr7ivoV6
كما أرسل ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، برسالة مماثلة إلى الرئيس ترامب.
وتحتفل الولايات المتحدة، يوم الرابع من يوليو/تموز كل عام، بعيد الاستقلال بمناسبة ذكرى اعتماد وثيقة إعلان استقلالها عن بريطانيا.
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