رسائل إمارتية إلى ترامب

بعثت الإمارات العربية المتحدة بثلاث رسائل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء 4 يوليو/تموز.

وأرسل رئيس الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، برسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهنئته بعيد الاستقلال الأمريكي، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وبعث نائب رئيس الدولة وحاكم دبي، محمد بن راشد برسالة أيضا إلى الرئيس ترامب.

كما أرسل ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، برسالة مماثلة إلى الرئيس ترامب.

وتحتفل الولايات المتحدة، يوم الرابع من يوليو/تموز كل عام، بعيد الاستقلال بمناسبة ذكرى اعتماد وثيقة إعلان استقلالها عن بريطانيا.