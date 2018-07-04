صحيفة سعودية: مفاجأة تحدث في الرياض لأول مرة

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الأربعاء 4 يوليو/تموز، عن مفاجأة تحدث للمرة الأولى في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن "وزارتي الصحة والشؤون البلدية والقروية توصلتا لتفاهم حول إمكانية السماح لمطاعم وفنادق مدينة الرياض بتقديم الشيشة للزبائن، إثر مباحثات على مستوى رفيع جرت بين الطرفين خلال الأسابيع الماضية".

ويأتي على رأس هذه الشروط، تحديد نطاقات جغرافية ضيقة وصالحة لتكون وجهة سياحية ومقصدا لزوار المدينة، بالإضافة إلى تهيئة المكان من حيث التهوية حتى يسمح فيه بالتدخين، وأن تكون بعيدة عن جلسات غير المدخنين، إضافة إلى عدم السماح بدخول من هم دون الـ18 عاماً.

​وعلق عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن السماح بالشيشة في مطاعم وفنادق الرياض، وانتقد البعض القرار، بينما أيده البعض الأخر.

قال أحد مستخدمي تويتر، إن القرار "مضحك" معتبرا أن هناك نوع من التناقض بين إلزام شركات التبغ بكتابة "التدخين سبب لمرض السرطان" وفي نفس الوقت يسمحون بالشيشة في المطاعم.

والله شي مضحك وزارة الصحة والتجارة تلزم شركات التبغ بكتابة

(التدخين سبب لمرض السرطان) وبلديتنا تسمح بالشيشة في المطاعم‼️

مايكفينا هالغبار والعج اللي لاعب في صدورنا تجيبون لنا خبر مثل هذا #الشيشه_بمطاعم_الرياض ما اقول الا الله يكتم صدر من قرر هذا القرار ويشغله في صحته يارب. pic.twitter.com/mbOdKRLu2c — Turki 🇸🇦 (@Turki_alyousef_) July 3, 2018

​فيما اعتبر أحد مؤيدي القرار أن السماح بالشيشة في مطاعم وفنادق الرياض "له عائد اقتصادي ضخم وتفتح حضاري قوي".

مافي مكان في جدة مافيه طرب واغاني وشيشه اللي يبا يروح يروح واللي مايبا براحته عائد اقتصادي ضخم وتفتح حضاري قوي🔥 #الشيشه_بمطاعم_الرياض — Aziz Tayyar (@aziztayyar) July 3, 2018