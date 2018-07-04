صحيفة سعودية: مفاجأة تحدث في الرياض لأول مرة

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن "وزارتي الصحة والشؤون البلدية والقروية توصلتا لتفاهم حول إمكانية السماح لمطاعم وفنادق مدينة الرياض بتقديم الشيشة للزبائن، إثر مباحثات على مستوى رفيع جرت بين الطرفين خلال الأسابيع الماضية".
5 شروط لعودة «الشيشة» إلى مطاعم وفنادق الرياض#اخبار #عكاظ— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) July 3, 2018
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وعلق عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن السماح بالشيشة في مطاعم وفنادق الرياض، وانتقد البعض القرار، بينما أيده البعض الأخر.
والله شي مضحك وزارة الصحة والتجارة تلزم شركات التبغ بكتابة— Turki 🇸🇦 (@Turki_alyousef_) July 3, 2018
(التدخين سبب لمرض السرطان) وبلديتنا تسمح بالشيشة في المطاعم‼️
مايكفينا هالغبار والعج اللي لاعب في صدورنا تجيبون لنا خبر مثل هذا #الشيشه_بمطاعم_الرياض ما اقول الا الله يكتم صدر من قرر هذا القرار ويشغله في صحته يارب. pic.twitter.com/mbOdKRLu2c
فيما اعتبر أحد مؤيدي القرار أن السماح بالشيشة في مطاعم وفنادق الرياض "له عائد اقتصادي ضخم وتفتح حضاري قوي".
مافي مكان في جدة مافيه طرب واغاني وشيشه اللي يبا يروح يروح واللي مايبا براحته عائد اقتصادي ضخم وتفتح حضاري قوي🔥 #الشيشه_بمطاعم_الرياض— Aziz Tayyar (@aziztayyar) July 3, 2018
ومن جانبها أوضحت المصادر التي تحدثت لـ"عكاظ" أن المرسوم الملكي رقم (م/٦٥) وتاريخ 28/7/1436هـ بخصوص نظام مكافحة التدخين، لم ينص على منع تقديم الشيشة في المطاعم والفنادق، بل قصر المنع على تواجدها في أماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها.
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