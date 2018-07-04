صحيفة: محاولة جديدة لحل الأزمة الخليجية مع وصول "وفد الحكماء"

أجرى وفد مجموعة الحكماء الدوليين، برئاسة وزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الإبراهيمي، زيارة إلى الكويت، وكان في استقباله أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وقالت صحيفة "السياسة" الكويتية، إن الوفد الذي يضم في عضويته رئيس فنلندا الأسبق مارتي اهتساري، أجرى لقاءات مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ورئيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية عبداللطيف الحمد وكبار المسؤولين في الدولة.

© AP Photo / تطورات الأزمة الخليجية... ماذا جرى بين وزير دفاع قطر ونظيره الأمريكي

واعتبرت الصحيفة أن الزيارة "محاولة جديدة لحلحلة الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الثاني بين قطر من جهة والرباعي العربي (السعودية والبحرين والامارات ومصر)".

وأكد الإبراهيمي دعم وتأييد المجموعة للجهود التي يقوم بها الأمير ومساعيه لإنهاء الأزمة الخليجية، مشيدا بالمؤتمرات التي نظمتها الكويت خلال السنوات الماضية لدعم الأوضاع الإنسانية في سوريا والعراق.

واعتبر الإبراهيمي الأوضاع في المنطقة "الأسوأ في العالم" نظرا لكثرة الحروب وما تخلفه من ضحايا وجوع وفقر وعطش، وبالتالي هناك ظلم على شعوبها، معربا عن تطلعه الى التوصل لحلول لتلك المشكلات.

واستشهد الإبراهيمي بما ذكره الأمير لهم خلال اللقاء بأنه "لا توجد مشكلة دون حل بالحوار"، ولفت إلى إدراك سموه خطورة الأوضاع في المنطقة وضرورة إيجاد الحلول المناسبة لكل مشكلاتها.

وقال: جولتنا في المنطقة وغيرها عبارة عن جرس إنذار لا يحتاجه أحد ولكن ليس من السيئ أن يدق هذا الجرس مرة أخرى.

على صعيد آخر، قال الإبراهيمي: لا أتوقع خيرا مما يسمى "صفقة القرن" التي نسمع عنها ولا نراها، مشيرا إلى أنه تطرق خلال زيارته للكويت للقضية الفلسطينية.