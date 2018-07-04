البشير يتلقى رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي

جاء ذلك خلال لقاء البشير، اليوم، الأربعاء، 4 يوليو/ تموز، وزير الخارجية الإثيوبي، ورقيني قبيو، بحضور الدكتور الدرديري محمد أحمد، وزير الخارجية السوداني، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
ولفت قبيو إلى أن البلدين سيمضيان بهذه العلاقة المتميزة وسيعملان بتعاون وتنسيق على معالجة كل المشكلات، التي تحدث في المناطق الحدودية بين البلدين.
من جانبه، قال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد:
إن زيارة وزير الخارجية الإثيوبي للبلاد جاءت بغرض نقل رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي لرئيس الجمهورية، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين الرئيس البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي، بشأن مختلف قضايا الإقليم والقضايا الثنائية التي تهم البلدين.
وأوضح الدرديري أن الأحداث التي شهدتها الحدود بين البلدين تعد أحداثا طبيعية تقع خلال موسم الأمطار في كل عام، مبينا أن رئيس الوزراء الإثيوبي أكد عزم بلاده على تجاوز مثل هذه الأحداث.
وأكد البشير عزم السودان على تجاوزها والعمل على معالجتها عبر التنسيق والتعاون المشترك، حتى لا تؤثر على مستوى العلاقة بين البلدين.
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