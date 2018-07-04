"إم - 5"...أول سيارة كهربائية في مصر (صورة)

نشرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، صورة السيارة "إم — 5" التي تمثل أول سيارة كهربائية في مصر، وذلك خلال تدشين أول خط لتجميع السيارة وشواحنها.
كما حضر الحفل، أيضا، اللواء أشرف ألبرت، رئيس الشركة الهندسية لصناعة السيارات، وحسن الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة "دارشال".
وتسعى شركة "دارشال" للصناعات للوصول بنسبة التصنيع للسيارات الكهربائية إلى 70 في المئة، خلال 5 سنوات.
وتستهدف الشركة الوصول إلى بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف سيارة، بحلول عام 2023، كما تستهدف تصنيع ألفي شاحن، وإنشاء 3 آلاف محطة شحن خلال تلك الفترة.
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