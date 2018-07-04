"إم - 5"...أول سيارة كهربائية في مصر (صورة)

دشنت مصر، اليوم، الأربعاء، 4 يوليو/تموز، أول خطا لتجميع السيارات الكهربائية، التي يطلق عليها "إم - 5"، محليا، والتي تسعى للوصول بنسبة تصنيع تصل إلى 70 في المئة.

نشرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، صورة السيارة "إم — 5" التي تمثل أول سيارة كهربائية في مصر، وذلك خلال تدشين أول خط لتجميع السيارة وشواحنها.

وذكرت "أخبار اليوم" أن حفل تدشين الخط الأول للسيارة، حضره وزير قطاع الأعمال العام المصري، هشام توفيق، وسونج آيقوه، السفير الصيني بالقاهرة.

كما حضر الحفل، أيضا، اللواء أشرف ألبرت، رئيس الشركة الهندسية لصناعة السيارات، وحسن الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة "دارشال".

وتسعى شركة "دارشال" للصناعات للوصول بنسبة التصنيع للسيارات الكهربائية إلى 70 في المئة، خلال 5 سنوات.

وتستهدف الشركة الوصول إلى بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف سيارة، بحلول عام 2023، كما تستهدف تصنيع ألفي شاحن، وإنشاء 3 آلاف محطة شحن خلال تلك الفترة.