8 قتلى وجرحى بمعارك شرق صنعاء

تجددت المعارك بين قوات الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" أن "قوات الرئيس هادي نفذت اليوم، زحفاً على تبة الرباح الغربي وسوائل الجرجور قرب جبل القتب الاستراتيجي بمديرية نهم".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH قيادي في "أنصار الله" يوضح حيثيات لقاء الحوثي مع غريفيث

وأكد المصدر "أن مقاتلي أنصار الله تمكنوا من كسر الزحف، إثر معارك استخدمت خلالها المدفعية، أوقعت 8 قتلى وجرحى"، مشيرا إلى "شنِ مقاتلي أنصار الله هجوماً معاكساً على مواقع لقوات الرئيس هادي في أطراف الجرجور، خلفت خسائر في صفوفهم".

وقال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله إن طيران التحالف شن اليوم 20 غارة على مناطق متفرقة من مديرية باقم بصعدة الحدودية.

وأضاف المصدر، في اتصال مع سبوتنيك، اليوم الخميس، 5 يوليو/تموز، تزامن مع الغارات التي شنتها طائرات التحالف قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مناطق سكنية بمدرية باقم.

وكانت قوات الرئيس هادي قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، سيطرتها على جبال النهود والرباح وقرية المدفون والمواقع المجاورة لتبة صالح المطلة على وادي محلي، بهجوم واسع من عدة محاور على مواقع مسلحي "أنصار الله" في ميسرة جبهة نهم.