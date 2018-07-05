الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بالوقف الفوري لـ"الاعتداءات" في جنوب سوريا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ تجاه الأوضاع في الجنوب السوري، مطالبا بالوقف الفوري لـ"الاعتداءات واستكمال المفاوضات".

نيويورك- سبوتنيك وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك في بيان اليوم الخميس، "يساور الأمين العام قلق بالغ إزاء استئناف الهجوم العسكري في جنوب غرب سوريا واستمرار تأثيره المدمر على المدنيين".

© Sputnik . Michail Alaeddin قوات الجيش السوري تصل إلى حدود الأردن في درعا

وطالب الأمين العام "بالوقف الفوري للاعتداءات واستكمال المفاوضات، داعيا جميع الأطراف لتأمين حياة المدنيين وحماية البنية التحتية الخاصة بهم بما فيها المؤسسات التعليمية والطبية بما يتوافق مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان"، وفقا لدوجاريك.

وأضاف المتحدث "كما جدد الأمين العام مطالبته للسماح بدخول الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات الإنسانية اللازمة دون أي تأجيل".

وتشير الإحصائيات الأممية إلى نزوح حوالي 325 ألف شخص وتعرض حياة 750 ألف آخرين للخطر، وفقا للبيان.

واستأنف الجيش السوري، عملياته العسكرية، بريف درعا الشرقي، بعد إفشال المسلحين المفاوضات لتجنيب ريف درعا من العمل العسكري وذلك بعد أن رفض المسلحون تسليم السلاح الثقيل والمتوسط وفرضوا شروطا بالبقاء السلاح وانسحاب الجيش السوري من المناطق التي سيطر عليها مؤخرا واحتفاظ المسلحين بإدارة تلك المناطق.