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01:50 06 يوليو/ تموز 2018
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    النفط الليبي

    ليبيا... السراج يبحث مع المبعوث الأممي الوضع في منطقة الهلال النفطي

    © Sputnik . Andrey Stenin
    العالم العربي
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    بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس 5يوليو/تموز، فائز السراج مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة أخر المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في منطقة الهلال النفطي في ليبيا.

    طرابلس — سبوتنيك. وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه أن "رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، استقبل اليوم الخميس 5 يوليو/ تموز، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الدولية إلى ليبيا السيد غسان سلامة وتناول الاجتماع آخر المستجدات السياسية في ليبيا وتطورات الموقف في منطقة الهلال النفطي".

    الجيش الليبي
    © REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI
    الجيش الليبي يطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الهجوم على منطقة الهلال النفطي
    وأكد البيان أن "الطرفان اتفقا خلال الاجتماع على أن التطورات الأخيرة والقرارات الأحادية لا تخدم المسار السياسي المتفق عليه تمهيدا لأجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية على قاعدة دستورية سليمة".

    وأوضح أن "المؤسسة الوطنية للنفط هي الكيان الشرعي الوحيد المسؤول عن إدارة النفط تحت الإشراف الحصري لحكومة الوفاق الوطني"، داعيا إلى "التراجع عن هذا التوجه حفاظا على المصالح الحيوية والاقتصادية لليبيين جميعا". 

    يذكر أن الموانئ النفطية الليبية، ولاسيما منطقة الهلال النفطي تتعرض لهجمات متكررة، ومن جانبه، طالب الجيش الليبي، يوم الأربعاء 4 يوليو/تموز الجاري، بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن الهجوم على منطقة الهلال النفطي، مشددا على احترامه للعقود الدولية المبرمة بشأن صادرات النفط، فيما يعد رفضا للنداءات الدولية لتسليم حقول النفط في شرق ليبيا إلى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

    وكانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، طالبوا الجيش الليبي الذي يقوده اللواء خليفة حفتر بتسليم الموانئ الموجودة في الشرق إلى المؤسسة الوطنية التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الهلال النفطي الليبي, ليبيا, فايز السراج, خليفة حفتر, ليبيا
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