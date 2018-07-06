وزير خارجية الإمارات: نتوقع زيادة عدد السياح الروس بعد قرار محمد بن راشد

قال وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، إن عدد السياح الروس الوافدين إلى بلاده، ارتفع بعد تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول التي يتم الحصول عليها داخل المطار.

أبو ظبي — سبوتنيك. وتابع، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة 6 يوليو/تموز: "منذ توصلنا إلى اتفاق لمنح تسهيلات تأشيرة دخول المواطنين الروس عند جميع نقاط الدخول في الإمارات العربية المتحدة في يناير/كانون الثاني 2017 ، شهدنا زيادة كبيرة في عدد السياح الروس الذين يزورون بلدنا".

© Sputnik . Amro Omran خبير سياحي: مقاصد السياح الروس في مصر جاهزة لاستقبالهم

وأضاف: "في العام الماضي، استقبلت الإمارات حوالي 580 ألف سائح روسي"، متوقعا استمرار عدد الزوار الروس إلى الإمارات في النمو خلال السنوات المقبلة".

ولفت وزير الخارجية الإمارتي إلى أن انتشار الجالية الروسية في أنحاء الإمارات العربية المتحدة لعدة سنوات، لعب دورا رئيسيا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

ويوجد حاليا أكثر من 16 ألف مواطن روسي مقيم في الإمارات العربية المتحدة وأكثر من 3 آلاف شركة روسية، وفقا لابن زايد الذي قال إن اختيار الروس للإمارات موطنهم الثاني يدعونا للفخر".

وأصدر رئيس مجلس الوزراء لدولة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم في 29 يناير 2017 قرار بشأن منح مواطني روسيا تأشيرة الدخول إلى الدولة من جميع المنافذ.