"أنصار الله" توقف 70 شخصاً في الضالع بتهمة التجسس لصالح التحالف

ألقت الأجهزة الأمنية التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) القبض على 70 شخصاً في محافظة الضالع وسط اليمن، بتهمة التخابر مع الحكومة اليمنية والتحالف العسكري العربي الداعم لها.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر"، مساء اليوم السبت، أن "ميليشيا الحوثي الانقلابية تنفذ حملة اعتقالات ومداهمة منازل المواطنين والمارة بالطرقات لليوم الثالث على التوالي في مديريتي جبن، ودمت شمال شرقي الضالع".

© AP Photo / Hani Mohammed قوات الرئيس هادي تواصل تقدمها في التحيتا... و"أنصار الله" ينسحبون إلى غربها

وأضاف "إن الميليشيا اختطفت ما يقارب 70 مواطنا منهم تم اعتقالهم في النقاط أثناء سفرهم إلى الضالع وعدن، والبقية تم اعتقالهم أثناء تنفيذ حملة مداهمة منازل المواطنين في مديريتي جبن ودمت"، مؤكداً أن الاعتقالات تنفذ "بتهمة التخابر مع قوات الشرعية ودول التحالف العربي ".

وتابع أن "بعض المواطنين المختطفين جرى نقلهم إلى سجون الميليشيا الحوثية في محافظة ذمار".

يذكر أن القوات الحكومية تسيطر منذ 25 مايو/أيار 2015 على 7 مديريات في محافظة الضالع التي تمثل همزة الوصل بين محافظات الشمال والجنوب في اليمن، في حين لا يزال مسلحو "أنصار الله" يسيطرون على مديريتين.