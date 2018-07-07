العراق... اتفاق سياسي لاختيار فريق تفاوضي موحد حول تشكيل الحكومة

عقد زعماء وقادة عدد من الكتل السياسية اجتماعا في منزل الدكتور سليم الجبوري مساء اليوم السبت وتدارست فيه الأوضاع السياسية الراهنة.

كما بحث الزعماء والقادة، سبل الخروج إلى فضاء يدعم التفاهمات ويعزز الحوار من أجل تقريب وجهات النظر وبلورة رؤى مشتركة حول المرحلة المقبلة ضمن الإطار الوطني.

إعلام البرلمان العراقي اجتماع للقادة والزعماء السياسيين في العراق

وقال بيان صحفي صادر عن رئيس البرلمان العراقي السابق سليم الجبوري حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم السبت، إنه جرى خلال الاجتماع بحث نتائج الانتخابات البرلمانية وما رافقها من أحداث ومشاكل، وإجراءات العد والفرز، واهميتها في اعادة الثقة بالعملية الانتخابية وتشكيل حكومة وطنية لا شكوك حولها.

إعلام البرلمان العراقي اجتماع للقادة والزعماء السياسيين في العراق

وتم الاتفاق على المضي بتصورات موحدة مع عدد من الكتل والكيانات السياسية، للتوصل الى اتفاقات حول متطلبات المرحلة المقبلة وتشكيل حكومة قوية تضم الجميع قادرة على مواجهة الأزمات والمشاكل.