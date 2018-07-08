الحوثي يكشف كيف استفادت إيران من تهديدات إغلاق مضيق هرمز

وقال محمد علي الحوثي، في تغريدة على موقع تويتر: "تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز أثمرت بتعهدات بإستمرار شراء النفط".

وأضاف: "أظهرت (التهديدات) أن السعودية والإمارات انطموا عن التهديد إلى الأبد"

وتابع: "جعلت من قادة التحالف يدفنون رؤسهم في الرمال ويصمتون وكان الامر لا يعنيهم بل تناسوا التهديدات الجدية على عكس صنيعهم باليمن من أجل تهديدات افتراضية".

تهديدات #ايران باغلاق مضيق هرمز

اثمرت بتعهدات باستمرار شراء النفط

اظهرت ان #السعودية و #الامارات انطموا عن التهديد الى الابد

جعلت من قادة التحالف يدفنون رؤسهم في الرمال ويصمتون وكان الامر لايعنيهم بل تناسوا التهديدات الجدية على عكس صنيعهم باليمن من اجل تهديدات افتراضية — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 7, 2018

وتساءل في تغريدة منفصلة عن تهديدات دول التحالف لإيران، وقال: "مواقف كثيرة أطلقتها السعودية والامارات ضد ايران وزعمت أن حربها في اليمن من اجل القضاء على ايران باعتبارها العدو الوحيد"

وأضاف: "وبموقف واحد من ايران أعلن فيه الرئيس الإيراني روحاني بإغلاق مضيق هرمز توقف كل شيء. والسؤال اين هم من التهديدات الحقيقة. ولماذا لم نجد لمبس ومبز اي موقف من التهديدات".

مواقف كثيره اطلاقتها السعوديةوالامارات ضدايران وزعمت ان حربهافي اليمن من اجل القضاءعلى ايران باعتبارهاالعدو الوحيد



وبموقف واحدمن ايران اعلن فيه الرئيس الايراني روحاني باغلاق مضيق هرمز

توقف كل شيء



والسؤال اين هم من التهديدات الحقيقة

ولماذا لم نجد لمبس ومبز اي موقف من التهديدات — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 7, 2018

كان روحاني قد هدد بمنع شحنات النفط من الدول المجاورة من المرور في المضيق، حال مضت واشنطن قدما في خططها لإجبار جميع الدول على وقف شراء النفط الإيراني.

وقد أشاد الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، بتصريحات روحاني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال سليماني إن الحرس مستعد لتطبيق سياسة تعرقل صادرات النفط الإقليمية، حال حظر أمريكا مبيعات النفط الإيرانية.