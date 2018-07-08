تسجيل
19:07 08 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    قوات روسية وسورية في الجنوب السوري - درعا

    الباصات "الخضراء" في درعا... خبير: "داعش" يتم طحنه في الجولان

    © Sputnik . Bassem haddad
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20

    علمت "سبوتنيك" من مصادر مطلعة أن عملية ترحيل عناصر تنظيم "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا) من محافظة درعا ستبدأ يوم غد الاثنين 9 حزيران/ يوليو 2018.

    قوات الجيش السوري في محافظة درعا، على الحدود السورية الأردنية، سوريا، الأردن
    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    وحدات الجيش السوري والقوات الرديفة تحرر بلدة أم المياذن بريف درعا الشرقي
    وأشارت المصادر في تصريح لمراسل "سبوتنيك" أن هذا الترحيل يأتي بعدما تم التوصل لاتفاق بإخلاء مسلحي درعا البلد وطريق السد والمخيم الى مدينة إدلب، وأن قافلة من الباصات الخضراء وصلت لهذه الغاية إلى حي المنشية بدرعا الذي يشكل نقطة الانطلاق نحو إدلب في الشمال السوري.

    وكان الجيش السوري أمن أمس، طريق دمشق عمان الدولي بشكل كامل، ليفرض بذلك سيطرته شبه الكاملة على ريف درعا الشرقي والجنوبي الشرقي، في وقت انتشرت وحدات من الجيش في معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وعاد آلاف النازحين إلى منازلهم بعد التوصل لاتفاق في الجنوب لوقف القتال.

    وقال الخبير العسكري العميد المتقاعد علي مقصود لـ"سبوتنيك":

    إنه لم يتبق من محافظة درعا سوى منطقة يسيطر عليها تنظيم "داعش" الارهابي (المحظور في روسيا) وتشكل هذه المنطقة مثلث الالتقاء بين الحدود السورية الأردنية وحدود الجولان السوري المحتل.

    مضيفا: ويتألف هذا المثلث من بلدات حيط، تسيل، الشجرة، نافعة وسحم الجولان، متوقعا أن يوجه الجيش السوري ضمن هذا المثلث ضربات قاسمة لبعض جيوب تنظيم "داعش" التي مارست القتل والإجرام خلال السنوات السابقة بشكل لا يمكن أن يحتمله العقل البشري، "وكانت ولا تزال تشكل مخلب الكيان الإسرائيلي في جنوب سوريا"، على حد تعبير العميد مقصود.

    قوات الجيش السوري في محافظة درعا، على الحدود السورية الأردنية، سوريا، الأردن
    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    قائد عسكري أردني يعلق على انتشار الجيش السوري على الحدود
    لافتا إلى أن هذه الفصائل لا يحتمل عقلها التكفيري والاجرامي أي مبادرة إنسانية من جهة لا تحمل عقائدها التكفيرية، ولا مجال أمام الدولة السورية في التعامل معها سوى بالسيف، وهو القرار الذي اتخذه الجيش السوري.

    واعتبر العميد مقصود أن مبايعة فصائل "النصرة" لتنظيم "داعش" في بلدة طفس هو مخطط إسرائيلي بديل، يهدف إلى أن تكون هذه الفصائل مركز استقطاب لبقية الإرهابيين في تنظيم "داعش" للانخراط تحت لوائها ومبايعتها، بما يمكنها من الدخول في اتفاق "الترحيل نحو الشمال السوري، بعدما أغلق كل من الأردن وإسرائيل الحدود بوجه هذه الفصائل خوفا من التدهور الأمني الذي سيلحق بهما، مع تقدم الجيش السوري وحصارها عند الحدود، وهذا إن دل فهو يدل على مدى قلق إسرائيل التي اعترفت وسلمت بنصر سوريا وبانهيار الارهاب وتسعى لتوقف العمليات العسكرية عند خطوط فصل الاشتباك، معتبرا أن اسرائيل هي الخاسر الأكبر بدحر الإرهاب من الجنوب السوري بعد فشل مشاريعها الرامية لتشكيل حزام عازل أومنطقة عازلة بعمق 30 كيلومتر في الأراضي السورية.

    الجيش السوري على معبر نصيب الحدودي ويرفع العلم هناك
    © Sputnik . Bassem haddad
    الجيش السوري على معبر نصيب الحدودي ويرفع العلم هناك

    وحول تحرير الجيش السوري لمعبر نصيب الحدودي ومسار العمليات في الجنوب، قال العميد مقصود: لن ينتهي هذا الأسبوع قبل إغلاق صفحة الجنوب السوري، وقبل تحريره بأكمله، وسيفاجأ العالم قريبا بزيارة وزير الخارجية الأردني لسوريا للتباحث حول اعادة فتح المعبر بين البلدين، وإعادة تأهيل ما خربه الإرهاب من بنى تحتية وفنية طالت المعبر وطريق دمشق عمان، وقد بدأت الدولة السورية بعد تحرير معبر نصيب مباشرة بإعادة الترميم والتأهيل، لأنه باختصار يمثل شريانا مهما للاقتصادين السوري والأردني.

    انظر أيضا:

    موسكو: غالبية قادة الجماعات المسلحة في درعا ينضمون للجيش السوري
    الوضع الإنساني في درعا ليس كما يصوره الغرب
    الدفاع الروسية: التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإعادة النازحين في درعا جنوبي سوريا
    ذعر مصالحات درعا جنوبا يفتك بالنصرة شمالا... تهجير أهالي ريف حماة استعدادا "للأسوأ"
    قوات الجيش السوري تصل إلى حدود الأردن في درعا
    خبير عسكري سوري: الإرهابيون يهربون في درعا خوفا من مواجهة الجيش
    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, حافلات, المصالحة, خروج المسلحين, الحرب على الإرهاب, القوات الروسية في سوريا, مركز المصالحة الروسي, الجيش السوري, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشجعة في مباراة مرحلة المجموعة (1/8) من بطولة كأس العالم بين منتخبي من أوروغواي والبرتغال
    صور شيقة لهذا الأسبوع من "سبوتنيك"
    العقوبات تنقلب على المعاقِب
    العقوبات تنقلب على المعاقب
    الأفضل من بين الأقوياء في مرحلة المجموعة في كأس العالم 2018
    الأفضل من بين الأقوياء في مرحلة المجموعة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك