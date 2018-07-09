فرنسا تدين أكبر هجوم إرهابي تشهده تونس منذ 2015

أدانت فرنسا، الاعتداء الذي أدى لمقتل 8 من عناصر حرس الحدود الوطني في تونس في ولاية جندوبة، الذي يعد أكبر هجوم إرهابي تشهده البلاد منذ عام 2015.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنييس فان دور مول، في بيان رسمي، مساء أمس الأحد 8 يوليو / تموز: "فرنسا تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مركزا لحرس الحدود التونسي في جندوبة، مما أدى لمقتل عدد من العناصر".

© AP Photo / Aimen Zine البرلمان العربي يدين العملية الإرهابية في تونس

وتابعت: "فرنسا تعزي عائلات الضحايا الذي سقطوا أثناء تأديتهم لواجبهم وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأكدت الوزير الفرنسية تضامن باريس مع الشعب والسلطات التونسية في محنتها، كما أكدت على دعم فرنسا لتونس في حربها على الإرهاب.

وقُتل 8 عناصر من قوات الحرس الوطني التونسي خلال هجوم استهدف مركز حرس حدوديا في ولاية جندوبة، غرب البلاد، قرب الحدود مع الجزائر، في أكبر هجوم من نوعه منذ 2015.