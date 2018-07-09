مقتل عنصر وإصابة 4 من الحشد الشعبي في هجوم لـ"داعش" بالعراق

قتل عنصر واحد من الحشد الشعبي، فيما أصيب 4 آخرون بجروح، إثر هجوم شنه 4 انتحاريين من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في بيجي، شمالي العراق.

© AFP 2018 / Ahmad al-Rubaye الحشد الشعبي يتهم الولايات المتحدة باستهداف قواته على الحدود مع سوريا

بغداد — سبوتنيك . وقال مصدر أمني في قيادة العمليات المشتركة لوكالة "سبوتنيك"، عصر اليوم الاثنين: "شن 4 انتحارين من الدواعش هجوما استهدف قوة من الحشد الشعبي في منطقة 600 في بيجي ، مما أدى لمقتل أحد عناصر قوة رساليون في الحشد الشعبي، وجرح 4 آخرين".

يشار إلى أن الحشد الشعبي العراقي أقام، الاثنين الماضي 2 تموز/ يوليو، تحصينات عسكرية جديدة في محور عمليات غرب الموصل للحدود العراقية السورية.

وقال الموقع الإعلامي للحشد إن "الهندسة العسكرية للواء 33 في الحشد شرعت بإنشاء تحصينات عسكرية جديدة وحواجز أمنية غرب الموصل لمنع تسلل عناصر داعش على الحدود".

وأضاف الموقع أن "الهدف من وراء إنشاء هذه التحصينات الأمنية هو تعزيز الخطوط الدفاعية لقواتنا والحيلولة دون تسلل عناصر داعش من الأراضي السورية باتجاه قواطع المسؤولية غرب الموصل".