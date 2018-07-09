الصين والكويت تعلنان إقامة شراكات استراتيجية

اتفق الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وأمير دولة الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، على إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين.

© Sputnik . Sergey Subbotin الصين تتطلع إلى تعزيز العلاقات التجارية مع شرق أوروبا

بكين — سبوتنيك . وجاء في بيان صادر عن قمة بكين، نشرته وكالة " شينخوا ": "قرر قادة البلدين بالإجماع، إقامة شراكة استراتيجية لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات، الصينية-الكويتية، وفتح آفاق جديدة".

وأشارت الوكالة، إلى انه في ختام الاجتماع تم توقيع عدد من الاتفاقات بشأن التعاون الثنائي، بالإضافة إلى ذلك، أصدر الجانبان بيانا مشتركا حول إقامة شراكة استراتيجية بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الكويت.

والجدير بالذكر أن الصين والكويت، تربطهما علاقات قوية، وكانت دولة الكويت أول دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع بكين، في 22 مارس/آذار 1971.