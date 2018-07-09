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23:30 09 يوليو/ تموز 2018
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    الجيش السوري على معبر نصيب الحدودي ويرفع العلم هناك

    سانا: تحركات الإرهابيين في الجنوب السوري تتم تحت حماية إسرائيلية

    © Sputnik . Bassem haddad
    العالم العربي
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    نفذت وحدة من الجيش السوري رمايات دقيقة على تحصينات ومحاور تسلل إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا) والتنظيمات المنضوية تحت زعامته بريف القنيطرة الجنوبي الغربي وفي محيط مدينة القنيطرة وأوقعت في صفوفهم خسائر بالأفراد والعتاد.

    الجيش الإسرائيلي في الجولان
    © AP Photo / Ariel Schalit
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    وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن تلك الرمايات المدفعية كانت دقيقة ونالت من أوكار ونقاط تسلل مجموعات إرهابية في قرية نبع الصخر بالقرب من الحدود الإدارية لريف درعا الشمالي الغربي ومحيط مدينة القنيطرة.

    وذكرت أن تلك الرمايات أدت إلى إيقاع عدد من أفراد المجموعات الإرهابية قتلى ومصابين إضافة لتدمير تحصينات وأوكار لهم.

    وأفادت الوكالة السورية، نقلا عن مصادر محلية، بأنه خلال الأيام القليلة الماضية، التي شهدت انتصارات متتالية للجيش في ريف درعا وانضمام معظم قراها وبلداتها إلى المصالحات المحلية، تم رصد تسلل إرهابيين هاربين من ريف درعا باتجاه الريف الغربي للقنيطرة الرافضين للمصالحة وذلك للانضمام إلى أقرانهم من التنظيمات الإرهابية فيها.

    وأكدت في تقريرها أن تحركات الإرهابيين تتم تحت حماية إسرائيل وبالتنسيق مع متزعمي التنظيمات الإرهابية في المنطقة.

    ونوهت بأن إرهابيي تنظيم النصرة والمجموعات المنضوية تحت زعامته تلقوا في الأسابيع الأخيرة مزيدا من الدعم من قبل إسرائيل وترجم هذا الدعم بزيادة وتيرة اعتداءات الإرهابيين على القرى والبلدات الآمنة والنقاط العسكرية بالقذائف والأسلحة الرشاشة.

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