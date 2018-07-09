تونس تتعهد بالثأر من الإرهابيين عقب هجوم جندوبة

أكد رئيس ​الحكومة التونسية​ ​يوسف الشاهد​، اليوم الاثنين 9 يوليو/تموز أن بلاده ستثأر من ​الإرهاب​يين الذين نفذوا هجوما بمحافظة جندوبة، على الحدود مع ​الجزائر​، وأدى لمقتل 6 من عناصر الحرس الوطني.

وبحسب صحيفة الإخبارية التونسية، قال الشاهد: إن "الحرب على الإرهاب طويلة المدى، ربحنا فيها معارك مهمة، وكسبنا جولات كبيرة، ولكن اليوم بعض المجموعات اليائسة والمعزولة قامت بهذه العملية الغادرة".

واعتبر رئيس الحكومة التونسية، أن "هدف الإرهابيين هي ضرب المكاسب الاقتصادية وحقوق ​المرأة​ والحريات"، مؤكدا أن "الوضع الأمني تحت السيطرة"، مشددا على أن "تونس ستنتصر في الحرب على الإرهاب".

وكان قرر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، دعوة مجلس الأمن القومي للانعقاد استثنائيا غدا الثلاثاء في قصر قرطاج بحضور رئيس الحكومة والوزراء المكلّفين بالداخلية والدفاع والعدل لتدارس الوضع الأمني بالبلاد بعد الهجوم الإرهابي.

كما قرر البرلمان التونسي، تأجيل جلسة عامة كانت مقررة اليوم لمساءلة ثلاثة وزراء، بينهم وزير الدفاع عبد الكريم الجريبي، على خلفية العملية الإرهابية الأخيرة.

وكانت مجموعة إرهابية قد استهدفت في هجوم بلغم ناسف والرصاص دورية أمنية في منطقة عين سلطان بولاية جندوبة في الشمال الغربي قرب الحدود مع الجزائر، ما أدى إلى مقتل ستة من أعوان الحرس الوطني واصابة ثلاثة آخرين.