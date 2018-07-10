بتوجيه من الملك سلمان...ميلنيس وأنيسيا تصلان السعودية

وصل "التوأم التنزاني" العاصمة السعودية الرياض، أمس الاثنين 9 يوليو / تموز، بناء على توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز.

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "التوأم التنزاني" هو توأم سيامي لطفلتين تحملان اسم ميلنيس وأنيسيا، وأنهما وصلا إلى مطار الملك خالد في الرياض، برفقة والدتهما والفريق الطبي المرافق، لتلقي العلاج في المملكة استعداد لفصلهما.

© REUTERS / POOL محمد بن سلمان يوقع اتفاقية مع فرنسا

ولفتت "واس" إلى أنه تم إدخال "التوأم التنزاني إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض بتنسيق ومتابعة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقال الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية: "هذه اللفتة الإنسانية تأتي امتدادا لما تقوم به المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة من جهود إنسانية كبيرة، وتؤكد حرص الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على العمل الإنساني".

ولفت الربيعة إلى أن التوأم السيامي هما إناث وتلتصقان في منطقتي الصدر والبطن والحوض مع اشتراكهما بثلاثة أطراف سفلية، مشيرا إلى أن عمر التوأم 5 أشهر و3 أسابيع، وأن حالتهما الصحية مستقرة.