سوريا... انتظار تغير جذري للوضع العسكري

من الممكن أن يتغير الوضع العسكري في سوريا تغيرا جذريا.

وسيكون التغير المرتقب نتيجة العملية العسكرية الجديدة التي يستعد الجيش السوري لها، حسب مصادر إعلامية روسية وعربية.

يُذكر أن نجاح العملية العسكرية التي ينفذها الجيش السوري مدعوما من قبل الطيران العسكري الروسي في محافظة درعا، دفع الإرهابيين في محافظة إدلب لشن الهجمات على قوات الجيش العربي السوري وقاعدة حميميم العسكرية التي توجد فيها الطائرات العسكرية الروسية، بواسطة الطائرات من دون طيار التي صُنعت بعضها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهناك معلومات مفادها أن سوريا تنتظر إعادة انتشار القوات الحكومية لنقلها إلى منطقة اللاذقية تمهيدا لشن العملية الهجومية على الإرهابيين في محافظة إدلب.

وتأتي أنباء تفعيل مدفعية الجيش السوري في إدلب والتحضير لنقل وحدات الجيش العربي السوري من درعا تأكيدا أن الجيش العربي السوري يسعى إلى إجراء عملية تطهير هذه المنطقة من الإرهابيين.