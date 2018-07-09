الجيش السوري يتصدى لهجوم مجموعات مسلحة بريف اللاذقية الشمالي

قال قائد عسكري لـ"سبوتنيك" إن الجيش السوري يتصدى لهجوم شنته المجموعات المسلحة على ريف اللاذقية الشمالي.

© Sputnik . Murad Said بالفيديو... رد ناري ليلي يطول مواقع "التركستان" الصينيين شمالي اللاذقية

دمشق — سبوتنيك . تصدى الجيش السوري لهجوم شنته المجموعات المسلحة على ريف اللاذقية الشمالي

وقال قائد عسكري ميداني لوكالة "سبوتنيك " "إن المجموعات المسلحة شنت هجوما مسلحا كبيرا على بلدة عطيرة بريف اللاذقية الشمالي والاشتباكات لا تزال مستمرة إلى اللحظة".

وأضاف القائد العسكري: كان الجيش يتوقع مثل هذا الهجوم وكان مستعدا في أي وقت لصده، ولذلك تعامل معه بكل دقة.

مشيرا إلى أن "الهجوم لا يزال قائما إلا أن عنصر المباغتة ذهب وتم إحباط الجزء الأكبر منه ".

وقال القائد العسكري إن المعلومات لدينا قبل الهجوم وكانت تفيد بأن تركيا تستعد لمساندة المسلحين.

ونفى القائد العسكري "الأنباء التي نشرت في بعض وسائل الإعلام عن انسحاب الجيش السوري من نقاطه في المنطقة وقال… "الجيش لا يزال صامدا في مواجهة الهجوم وأوقع عددا من القتلى في صفوف المسلحين".

وتعاني سوريا منذ آذار/ مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" (المحظوران في روسيا)، واللذين تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وأدى النزاع إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.

وتستمر عمليات إخراج المسلحين من مناطق تواجد المعارضة إلى شمال سوريا بوساطة من مركز المصالحة الروسي، وقد تم إخراج ألاف المسلحين من الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي وريف حمص الى محافظة إدلب شمال سوريا.