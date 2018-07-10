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    كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017

    "حماس" تقبل دعوة مصر

    © AP Photo / Adel Hana
    العالم العربي
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    رحبت حركة "حماس" بالجهود المبذولة كافة من أجل رفع المعاناة عن قطاع غزة، وأكدت استمرار مسيرات "العودة" وكسر الحصار عن القطاع حتى تحقيق أهدافها وفي مقدمتها رفع الحصار عن غزة.

    رام الله — سبوتنيك. وقالت الحركة، في بيان صادر عن مكتبها السياسي، اليوم الثلاثاء: "قرر المكتب السياسي قبول دعوة مصر لزيارة القاهرة والتباحث مع المسؤولين المصريين بشأن التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني والعربي والعلاقات الثنائية".

    بنيامن نتنياهو
    © AP Photo/ DEBBIE HILL
    حركة حماس تصف إجراءات نتنياهو ضد غزة بالـ"جريمة ضد الإنسانية"
    وجدد المكتب السياسي لـ"حماس"، بحسب البيان، رغبته في تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية "على أساس من الشراكة في المقاومة وفي القرار، ويؤكد أن الظرف الأمثل لتحقيق هذه المصالحة يتمثل في رفع العقوبات الظالمة عن قطاع غزة فورًا وإعادة بناء منظمة التحرير من خلال مجلس وطني توحيدي جديد حسب مخرجات بيروت 2017 وتطبيق اتفاق القاهرة عام 2011 رزمة واحدة دون اجتزاء أو انتقاء".

    واستهجن المكتب "محاولة السلطة الفلسطينية تعطيل الجهود تحت وهم مكذوب بأن التخفيف عن غزة هو جزء من صفقة القرن".

    وقال: "إن الحصار الذي تساهم فيه السلطة وفرض العقوبات وقطع الرواتب وإعاقة الحراك الإقليمي والدولي لا يعني إلا شيئًا واحدًا وهو أن السلطة بهذه السياسة بقصد أو بدون قصد تساعد وتسهم في الفصل بين غزة والضفة وتمهد لتطبيق صفقة القرن".

    كما أدان المكتب السياسي لـ"حماس"، في بيانه، "المحاولات الرسمية وغير الرسمية والعربية والمحلية للتطبيع مع إسرائيل، فيما ثمن "النماذج العربية والإسلامية والدولية المشرّفة المقاطعة للاحتلال والمناهضة للتطبيع معه ككيان عنصري إجرامي منبوذ".

    وأكد البيان استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة حتى تحقيق أهدافها وفي مقدمتها رفع الحصار عن القطاع.

    يذكر أن السلطات الإسرائيلية تفرض حصارا مطبقا على قطاع غزة منذ عشرة أعوام وبعد سيطرة حركة حماس على القطاع حيث يعد معبر رفح البري السبيل الوحيد للسفر إلى الخارج إلا أنه مغلق من قبل السلطات المصرية منذ العام 2013 ولا يفتح بشكل دوري ومستمر بل بأوقات محددة لكن السلطات المصرية فتحته أمام أهالي قطاع غزة طيلة شهر رمضان بعد إغلاق استمر منذ مطلع العام الجاري.

     

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    الكلمات الدلالية:
    أحداث غزة, أخبار المصالحة الفلسطينية, العلاقات المصرية الفلسطينية, حركة حماس, فلسطين
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