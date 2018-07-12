سقوط طائرة حربية سعودية في منطقة عسير جنوبي السعودية

أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية عن سقوط طائرة حربية سعودية في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. أكد مصدر عسكري في وزارة الدفاع لـموقع "26 سبتمبر نت" سقوط طائرة حربية سعودية في منطقة عسير بعد عودتها من تنفيذ مهامها في محافظة صعدة".

ولم يشر المصدر إلى أسباب السقوط، كما لو تؤكد أو تنفي المصادر السعودية الرسمية الحادث.