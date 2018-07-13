الخارجية السورية: التحالف لم ينجح إلا في قتل الأبرياء وتدمير البنى التحتية

قالت الخارجية السورية إن "التحالف لم ينجح إلا في قتل الأبرياء السوريين وتدمير البنى التحتية السورية على طول نهر الفرات".

دمشق — سبوتنيك. ذكرت الوكالة الرسمية السورية للأنباء "سانا" أن "وزارة الخارجية وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول العدوان الذي قام به التحالف غير الشرعي على المواطنين السوريين في بلدتي الباغوز فوقاني والسوسة في ريف مدينة البوكمال".

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وقالت الخارجية إن "التحالف غير الشرعي لم ينجح إلا في قتل الأبرياء السوريين وتدمير البنى التحتية السورية على طول نهر الفرات ولا سيما الجسور والمدارس ومنشآت ضخ المياه وتوليد وتحويل الكهرباء".

وتابعت "كما أصبحت مدينة الرقة الشهيدة رمزا فاضحا لوحشية الولايات المتحدة والدول الغربية المتحالفة معها".

وختمت الخارجية بالقول إن "سوريا تكرر دعوتها لبعض الدول الأعضاء في التحالف والتي ما زال لديها الحد الأدنى من الشعور الإنساني للانسحاب فورا من التحالف المشؤوم وعدم السماح لواشنطن وباريس ولندن، بالاستمرار في تضليل المجتمع الدولي حول النوايا العدوانية الحقيقية لها في فرض هيمنتها وسيطرتها ومنطق القوة على شعوب العالم".

وكانت "سانا" قد نقلت عن مصادر أهلية في وقت سابق اليوم أن "طيران التحالف الدولي يستهدف الأحياء السكنية في بلدتي "الباغوز فوقاني" والسوسة في ريف البوكمال وأدت إلى وقوع مجزرة قتل فيها أكثر من 30 مدنياً وجرح العشرات".