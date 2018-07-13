محتجون يقتحمون مطار النجف في العراق وينتشرون في أغلب مرافقه

أفاد شاهد عيان لوكالة "رويترز" أن محتجين عراقيين اقتحموا مطار مدينة النجف في العراق وأوقفوا حركة الطيران، وذلك بالتوازي مع تواصل الاحتجاجات في محافظة البصرة للمطالبة بتسريع عجلة التنمية ومكافحة الفساد.

ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي عن صفحات عراقية محلية على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور التي تبين اقتحام مطار النجف من قبل المتظاهرين، كما توضح انتشارهم في أغلب مرافق المطار بما فيها المدرج.

© Sputnik . Mikitenko احتجاجات البصرة تتواصل... والحكومة تؤمن 10 آلاف فرصة عمل في المحافظة

وفي وقت سابق من اليوم خرج محتجون إلى شوارع مدينة البصرة لليوم الخامس على التوالي ومنعوا الوصول إلى ميناء أم قصر للبضائع مطالبين بوظائف وتحسين الخدمات الحكومية.

وتواصل الحركة الاحتجاجية الشعبية المطالبة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة البصرة، بالتوازي مع اهتمام حكومي وسياسي وإعلان خلية الأزمة الوزارية الاتجاه لتأمين 10 آلاف فرصة عمل لأهالي المحافظة ستوزع حسب الكثافة السكانية.

وأفاد موقع "السومرية نيوز"، اليوم الجمعة، أن الحركة الاحتجاجية تواصلت اليوم وترافقت مع قطع الطرق وإغلاق المنشآت الحيوية، بهدف الضغط على الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين المتعلقة بشكل مباشر بمفصل الخدمات والبطالة، حيث شرع متظاهرون بقطع الطريق الرابط بين الحدود الإيرانية والبصرة من جهة منفذ الشلامجة الحدودي، وإقامة خيم اعتصام وسط الشارع

وكانت تظاهرات اجتاحت شوارع محافظة البصرة، التي تحوي أضخم حقول وموانئ تصدر النفط العراقي، احتجاجا على تفشي البطالة وتشغيل عاملين من خارج المحافظة في الشركات النفطية.

وشهدت التظاهرات مواجهات بين المحتجين وقوات شرطة النفط المعروفة في المحافظة، ما أسفر عن سقوط قتيل وجريحين.

ويحاول العراق التعافي سياسيا واقتصاديا من آثار الحرب ضد الإرهاب منذ استيلاء تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا] على مناطق شاسعة شمال ووسط وغربي البلاد منذ منتصف عام 2014، الأمر الذي خلف دمارا كبيرا في البنية التحتية، وحقول مصافي البترول في تلك المناطق.