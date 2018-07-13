إطلالة غير مسبوقة تثير التساؤلات... لأول مرة يظهر الحوثي بهذا الشكل (صورة)

ظهر عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، بشكل غير معهود، عبر شاشة قناة "المسيرة" التي تبث خطاباته.

وأطل الحوثي على شاشة "المسيرة"، مرتديا عمامة يمنية، وهو ما لم يفعله من قبل في خطاباته التي يلقيها على أنصاره عبر القناة الناطقة باسم الجماعة، ما أثار العديد من التساؤلات والتكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق صحف يمنية.

لاجديد في خطاب عبدالملك #الحوثي غير تغيير وضعية العمامة.

كلام مكرر طويل ممل

نفس المصطلحات ونفس الاسطوانة

بعيد عن الواقع وهزائم المليشيا بالجبهات

استجداء القبائل لتقديم ابنائهم للقتل

ممارسة جماعته للارهاب تكذب المثالية التي يلوكها في كل خطاب. pic.twitter.com/fyCCzpNHLB — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) July 13, 2018

وخرج زعيم "أنصار الله" في خطاب اليوم الجمعة، ليقول فيه إن حجم المعركة في الساحل الغربي يتطلب المزيد من التحشيد من جميع المحافظات.

وأضاف الحوثي في كلمة تلفزيونية على موقع قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، إن "العدو يتجه ليلقي بثقله في الساحل الغربي وهناك جهود مشرفة من جانب الجيش واللجان وأحرار البلد وأحرار تهامة لصد العدو ومرتزقته (…) حجم المعركة في الساحل يتطلب المزيد من التحشيد من جميع المحافظات".

اول مرة يشاهد العالم السيد عبد الملك #الحوثي يرتدي عمامة يمانية اصيله على رأسه 🎩🎩



إن لم يكن الشعب #اليمني من العرب فمن العرب ✊✊ pic.twitter.com/UBClF0O1mh — ✊ Muhammad 👉Yame 🎩 (@j3L0tj3Ts4loKe) July 13, 2018

ولفت زعيم الجماعة إلى أن "العدو يحتاج لتشتيت قواته في الساحل الغربي، ما يسهل ضربها والقضاء عليها فالميدان في الساحل الغربي مناسب لضرب الغزاة وإلحاق الخسائر بهم".

وشدد على ضرورة "الاستمرار في التحشيد، والنزول في آخر شهر رمضان ساهم في إيقاف أكبر هجوم في الساحل الغربي بعون الله فخطة العدو بالساحل كانت على أساس حسم المعركة بشكل سريع وهم يعلمون أن طول المعركة يؤدي لاستنزافهم".

وقال: "مهما حققوا من اختراقات في الساحل الغربي فهذا لا يعني نهاية المعركة، فميدان الساحل الغربي واسع وأفضل ميدان لإغراق الغزاة فيه".

وأكد "أهمية التماسك أمام أي اختراق والسعي لاحتواء الاختراقات وضرب ما جلبوه من قوة إلى أن يتحول الساحل الغربي أكبر مستنقع للغزاة يغرقون فيه ومقبرة لهم".

وكانت قوات الجيش اليمني بدعم التحالف العربي، قد بدأت عملية عسكرية في 13 يونيو/حزيران الماضي للسيطرة على مدينة الحديدة، وتمكنت من السيطرة على عدة مناطق، وأعلن لاحقا، إيقاف العملية العسكرية، لكن عادت المعارك مجددا وتمكنت خلالها قوات الجيش من تحرير مديرية التحيتا، ووصلت إلى أطراف مدينة زبيد المحاذية.