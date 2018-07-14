حركة الجهاد الإسلامي توافق على التهدئة مع إسرائيل استجابة لوساطة مصرية

قال المتحدث باسم حرجة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، إن الحركة توافق على التهدئة مع إسرائيل بدءا من الثامنة مساء اليوم استجابة لوساطة مصرية.

رام الله —سبوتنيك. وتأتى التهدئة في ظل تبادل إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل وشن غارات إسرائيلية على مواقع للفصائل الفلسطينية.

وأضاف المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، في بيان، إلى أن " اتصالات مكثفة جرت خلال الساعتين الماضيتين للتوصل لاستعادة الهدوء".

#صورة لوالدة أحد الشهيدين الذين ارتقوا بقصف طائرات الاحتلال لمتنزه للعائلات بمنطقة الكتيبة غرب #غزة اليوم. pic.twitter.com/Sx2N8GHKJL — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) July 14, 2018

وتابع "نحن تعاطينا مع الجهد المصري ووافقنا على الهدوء اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على أن يلتزم الاحتلال بوقف العدوان".

وأوضح شهاب " من جانبنا نؤكد مجددا على حقنا في الرد على أي انتهاك صهيوني".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قدهاجم قائمة أهداف لحركة حماس في قطاع غزة، فجر اليوم، لترد الحركة بإطلاق العشرات من القذائف والراجمات من القطاع، ونجحت "القبة الحديدية" في إسقاط ست منها فقط.